Die Light Wings-Lüfter waren die ersten A-RGB-Lüfter von be quiet!. Mit den Light Wings White legt man nun mit einer neuen Farbvariante nach.

Dass die weißen Light Wings geplant sind, wurde bereits zur CES bekannt. Heute hat be quiet! sie ganz offiziell angekündigt und dabei auch Angaben zu den Preisen gemacht. Die Light Wings White erhalten einen LED-Ring am Lüftereinlass und einen weiteren schmalen LED-Ring am Auslass. Je nach Modell werden bis zu 20 A-RGB-LEDs integriert. Lüfter, Kabelummantelung und Anschluss zeigen sich bei den Light Wings White komplett in Weiß.

be quiet! bietet vier verschiedene Triple-Packs an: 120mm, 120mm High-Speed, 140mm und 140mm High-Speed. Neben je drei Lüftern beinhalten diese Packs auch einen weißen A-RGB-Hub, mit dem bis zu sechs A-RGB-Komponenten synchronisiert werden können. Die Lüfter lassen sich auch direkt am 5V-ARGB-Header des Mainboards anschließen.

Die PWM-Modelle arbeiten in der 120-mm-Version mit bis zu 1.700 U/min bzw. in der 140-mm-Version mit bis zu 1.500 U/min. Die PWM-High-Speed-Modelle erhöhen die Drehzahl auf bis zu 2.500 bzw. 2.200 U/min. be quiet! verbaut Rifle-Lager, die für eine Betriebsdauer von bis zu 60.000 Stunden ausgelegt sind.

Die Light Wings White sollen ab dem 11. April verfügbar werden. Für das Light Wings White 120mm PWM Triple Pack und das Light Wings White 120mm PWM high-speed Triple Pack werden jeweils 69,90 Euro aufgerufen. Light Wings White 140mm PWM Triple Pack und Light Wings White 140mm PWM high-speed Triple Pack sollen jeweils 72,90 Euro kosten.