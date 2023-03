Werbung

Lian Li bringt mit dem UNI FAN SL INFINITY 140 einen neuen Lüfter auf den Markt, der vor allem durch seine ganz besondere Optik auffällt. Unendlichkeitsspiegel vorn und an den Seiten sorgen für einen Infinity-Look. Dazu werden ganze 40 LEDs integriert.

Der UNI FAN SL INFINITY 140 ist damit die 140-mm-Alternative zum bereits bekannten UNI FAN SL INFINITY 120. Das 140-mm-Modell arbeitet PWM-gesteuert zwischen 200 und 1.600 U/min. Ein Lüfterstopp sorgt dafür, dass der Lüfter bei geringer Abwärme stehenbleiben kann und damit lautlos ist. Lian Li gibt einen maximalen Luftdurchsatz von 124 m³/h und einen statischen Druck von bis zu 2,88 mm H2O an.

Der Lüfter ist zum Steuer-Hub SL INFINITY kompatibel. Damit können verschiedene Kombinationen aus SL INFINITY 120 mm oder SL INFINITY 140 mm genutzt werden. Als UNI FANs bieten diese Lüfter ein Daisy-Chain-Design. Mehrere Lüfter können also einfach kabellos miteinander verbunden werden. Dabei hat Lian Li einen verbesserten Anschlussmechanismus mit abnehmbaren Verriegelungsschlüsseln und einem multidirektionalen Stromversorgungsmodulkabel umgesetzt. Die Lüfter werden mit einem Stromversorgungsmodulkabel ausgeliefert, das sich in ein herkömmliches PWM- und ein 5-V-ARGB-Kabel aufteilt.

Lian Li bietet den UNI FAN SL INFINITY 140 in schwarzer und weißer Variante, aber ausschließlich als Einzelpack an. Man nennt eine US-UVP in Höhe von 29,99 US-Dollar.