Werbung

Im Zuge der Berichterstattung über die Raptor-Lake-Prozessoren haben diese auch das Potential offenbart neue Takt-Rekorde aufzustellen. Gelingen konnten die mehr als 8,8 GHz sowie die aktuellen 9 GHz aber nur mit extremen Kühlmethoden und aus diesem Themenraum stammt auch eine Neuerscheinung, auf die wir aus diesem Anlass verweisen wollen.

Um eine Kühlung mittels flüssigem Stickstoff oder gar flüssigem Helium ermöglichen zu können, bedarf es sogenannter Pots, in die dann das Kühlmedium eingefüllt wird. Für ein solches Nischenprodukt gibt es natürlich keinen großen Markt und so haben sich eine Handvoll an meist ebenfalls Overclockern darauf spezialisiert solche Pots anzubieten. Der an den Taktrekorden beteiligte Elmar gehört zu diesen Overclockern und wird ab Anfang Januar einen neuen LN2-Container anbieten.

Der ElmorLabs Volcano der zweiten Generation passt auf die aktuellen Heatspreader der Prozessoren. Laut der technischen Zeichnung (PDF) hat die runde Auflagefläche einen Durchmesser von 83,1 mm. Um eigene Mechanismen zur Befestigung umzusetzen, ist diese technische Zeichnung öffentlich zugänglich.

Der Volcano-Container wurde vom Overclocker ShaggySVK! entwickelt. Er besteht aus einem Kupfer-Kern, in den per CNC-Fräse eine komplex anmutende Struktur eingearbeitet wurde. Diese Struktur soll einerseits eine möglichst große Kontaktfläche zum Kühlmedium haben, aber diese Kälte muss auch in die Bodenplatte transportiert werden können. Neben dem Kern aus Kupfer kommt noch Aluminium als Hülle des Containers zum Einsatz.

Die Backplate besteht aus Aluminium, der Montagerahmen aus POM-Acetal. Im Lieferumfang befinden sich zahlreicher Schrauben, Gewindestangen und Unterlegscheiben. Auch Isoliermaterial liegt bei.

Der ElmorLabs Volcano der zweiten Generation kostet 250 US-Dollar und wird ab dem 5. Januar ausgeliefert. Sicherlich werden jetzt nur wenige Leser dieser Meldung eine Bestellung abgeben, dennoch aber wird es für den ein oder anderen interessant sein ein solches Produkt, welches für die Rekorde notwendig ist, einmal vorgestellt zu bekommen.