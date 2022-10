Werbung

NZXT ist im Kühlungsbereich eigentlich für AiO-Kühlungen bekannt. Doch mit T120 und T120 RGB bringt man nun eigene Luftkühler auf den Markt. Beide Modelle sind als schlanke Towerkühler ausgelegt, unterscheiden sich allerdings bei der Optik.

Der wesentliche Unterschied zwischen T120 und T120 RGB ergibt sich schon aus dem Produktnamen: Während der T120 mit einem unbeleuchteten 120-mm-Lüfter ausgeliefert wird, gehört beim T120 RGB ein Lüfter mit A-RGB-LEDs zum Lieferumfang. Beleuchtet wird ein Leuchtring rings um den Rotor. Zur Beleuchtungssteuerung kann NZXTs CAM-Software genutzt werden.

Beide Kühler nutzen vier Kupfer-Heatpipes mit direktem Kontakt zur CPU, um die Abwärme zu den Kühlrippen aus Aluminium zu leiten. Der schlanke Aufbau der Towerkühler soll für eine gute Kompatibilität sorgen. In den meisten Fällen sollen weder RAM- noch Erweiterungskartenslots blockiert werden. Dabei bleibt laut NZXT genug Platz, um bei Bedarf noch einen zweiten Lüfter für eine Push-Pull-Konfiguration montieren zu können.

Den Drehzahlbereich der PWM-Lüfter gibt NZXT für beide Modelle mit 500 bis 1.800 U/min an (mit einen nicht unwesentlichen Spielraum für Abweichungen von 300 U/min). NZXT setzt auf hydrodynamisch Lager (FDB) und gibt eine Lebensdauer von 60.000 Stunden an. T120 und T120 RGB messen jeweils 120 x 66 x 159 mm (L x B x H). Sie sind zu den AMD-Sockeln AM4 und AM5 und zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 115X und 1200 kompatibel. Zum Lieferumfang gehört neben dem jeweiligen Montagematerial 1 g von NZXTs High-Performance-Wärmeleitpaste. NZXT gewährt auf die neuen Luftkühler zwei Jahre Garantie.



NZXT bietet T120 und T120 RGB sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante an. Während der T120 49,90 Euro kosten soll, werden für den T120 RGB 54,90 Euro aufgerufen. Wir haben bereits Testsamples vom T120 RGB erhalten und arbeiten aktuell am Test.