DeepCool hat die AK-Zero-Dark-Serie angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der AK-Serie. Die Zero-Dark-Serie umfasst die Modelle AK620 Zero Dark, AK400 Zero Dark und AK400 Zero Dark Plus. Wie der Name bereits erahnen lässt, haben die Kühler einen schwarzen Anstrich verpasst bekommen.

Der AK400 Zero Dark Plus verfügt über ein Matrix-Lamellendesign mit einer oberen Abdeckung für ein unauffälliges Erscheinungsbild. DeepCools AK400 Zero Dark Plus besitzt vier 6-mm-Kupfer-Heatpipes mit direktem Kontakt. Beim AK400 Zero Dark Plus sind zwei DeepCool 120-mm-FDB-PWM-Lüfter im Lieferumfang enthalten. Die Kombination soll mit bis zu 220 W zurechtkommen.

Die beiden DeepCool-Lüfter sollen laut eigenen Angaben den Luftstrom sowie den statischen Druck maximieren. Der dynamische PWM-Bereich ist mit 500 bis 1.850 U/min angegeben. Aufgrund des verbauten FDB-Lagers sollen sowohl eine hohe Stabilität als auch eine große Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

Deepcools AK400 Zero Dark Plus besitzt eine Höhe von 155 mm. Zusätzlich ist es möglich, die obere Abdeckung zu entfernen. Dadurch sinkt die Gesamthöhe des Kühlers auf 153 mm.

Eine verbesserte Installationsmethode wird dank einer Ganzmetallhalterung und einem Fünf-Schritte-Prozess erzielt. Der Kühler ist mit den neuesten Sockeln von AMD und Intel kompatibel.

Der AK620 Zero Dark ist eine komplett schwarze Version des AK620. Besagter Kühler verfügt über Matrix-Finnen-Dual-Tower und zwei FDB-Lüfter. Eine konvexe Bodenplatte sowie sechs Heatpipes, die entlang zweier hochdichter Lamellenstapel verlaufen, sorgen für eine Wärmeabfuhrkapazität von bis zu 260 Watt. Die Ganzmetall-Montagehalterung ist laut Herstellerangaben einfach zu installieren.

Der AK400 Zero Dark liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 40 Euro. Für den AK400 Zero Dark Plus werden 45 Euro fällig. Wer den AK620 Zero Dark sein Eigen nennen will, muss 75 Euro auf den Tisch legen. Die AK-Zero-Dark-Serie wird im Oktober 2022 im Handel erhältlich sein. Die Garantie beläuft sich auf drei Jahre.