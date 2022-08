Cooler Master gibt Vorschau auf neue Lüfter, Luftkühler und Netzteil

Zwar hatte Cooler Master auf der gamescom 2022 keine konkreten Produktvorstellungen, die in wenigen Tagen oder Wochen käuflich zu erwerben wäre – wobei es von dieser Regel eine Ausnahme gibt – darüber hinaus aber hat man eine kleine Vorschau auf das erlaubt, was in den kommenden Monaten anstehen wird. Teilweise wird es aber bis Anfang 2023 dauern, bis wir diese Produkte sehen werden. Produktnamen können wir an dieser Stelle noch keine nennen. Auch mit den technischen Daten ist Cooler Master noch zurückhaltend.

Bereits am 8. September wird es neue Lüfter von Cooler Master geben. Mit diesen will man (natürlich) auf Augenhöhe mit der Konkurrenz oder besser gesagt der Referenz sein. Gemeint sind hier sicherlich be quiet! und Noctua. Die Lüfter mit 120 mm kosten je nach Modell unter 25 Euro (non RGB) und 29 Euro (RGB). Später sollen auch 140-mm-Varianten sowie weiße Modelle folgen.

Auch ein neuer Luftkühler von Cooler Master steht ins Haus. Bei diesem soll es sich laut Hersteller um den leistungsstärksten Luftkühler handeln, den man je angeboten hat. Der Tower-Kühler wird in der Mitte (1x 135 mm) und an mindestens einer der beiden Außenseiten mit einem Lüfter (120 mm) bestückt. Hier können dann auch schon die neuen Lüfter zum Einsatz kommen. Per Halteklammer können diese unterschiedlich hoch befestigt werden, so dass ausreichend Platz für den Arbeitsspeicher und die Kühlkörper der Mainboard-VRMs ist.

Acht Heatpipes kommen zum Einsatz, um die Abwärme von der Bodenplatte in den Kühlkörper mit seinen Finnen aus Aluminium zu leiten. In der gezeigten Fassung ist der Kühler komplett in Schwarz gehalten. Die nächste CPU-Generation aus den Häusern AMD und Intel wird sicher das Ziel des neuen Luftkühlers sein.

Vermutlich erst 2023 stehen dann die neuen ATX-3.0-Netzteile ins Haus. Auch hier wird Cooler Master entsprechende Modelle im Angebot haben. Gezeigt hat man uns ein Modell mit einer Ausgangsleistung von 750 W. Die Produktpalette wird dann aber auch Modelle mit einer deutlich höheren Leistung umfassen.

Laut Cooler Master handelt es sich um ein semi-digitales Netzteil, dessen Parameter sich teilweise über USB in der Software von Cooler Master auslesen lassen. Letzte Eigenschaft des Netzteils ist noch der obligatorische passive Betrieb unter einer gewissen Lastgrenze. Darüber hinaus sind noch keine weiteren Details bekannt.