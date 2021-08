LGA 1700: Noctua kündigt kostenlose Montage-Upgrades und aktualisierte CPU-Kühler an

Der Hersteller Noctua hat jetzt sein kostenloses Montage-Upgrade-Set für Intels kommende LGA-1700-Plattform der Öffentlichkeit vorgestellt. Dadurch sind Noctua-Kunden in der Lage, ihre bestehenden CPU-Kühler mit Intels neuen Core-Prozessoren der 12. Generation (Alder Lake-S) weiterzuverwenden. Zusätzlich werden die meisten aktuellen Multisockel-Modelle des Unternehmens in Kürze inklusive LGA-1700-Montagematerial ausgeliefert. Die NH-L9i Low-Profile-Kühler werden hingegen in einer dezidierten Revision für LGA 1700 angeboten.

Die neuen SecuFirm2-Montage-Sets NM-i17xx-MP83 und NM-i17xx-MP78 ermöglichen es, Noctua-Kühler mit 83 und 78 mm Montageabstand für LGA 1700 nachzurüsten. Die Installation erfolgt mittels einer Backplate mit fixen Bolzen, die keinerlei Vormontage benötigt. Detaillierte Kompatibilitätslisten mit Angaben darüber, welche Kühler mit welchen LGA-1700-Mainboards kompatibel sind, werden laut Noctua im Compatibility Centre (NCC) angeboten, sobald die Hauptplatinen verfügbar sind.

Für Kühler der Produktlinie chromax.black werden das NM-i17xx-MP83 sowie das NM-i17xx-MP78 auch in schwarzen Versionen erhältlich sein. Sämtliche Sets sollen rechtzeitig zum Verkaufsstart der LGA-1700-CPUs und Mainboards kostenlos auf der Hersteller-Website verfügbar sein. Um diese zu bestellen, wird der Kaufbeleg (Scan oder Foto der Rechnung) eines bezugsberechtigten Noctua-Kühlers und eines LGA-1700-Mainboards beziehungsweise einer CPU benötigt. In Abhängigkeit vom Zielland ist es möglich, eine kostenpflichtige Expressversand-Option in Anspruch zu nehmen. Alternativ lassen sich die Sets ab Mitte Oktober gegen eine Service-Gebühr von rund 8 Euro über Amazon beziehen.

Zusätzlich zu den kostenlosen Montage-Upgrade-Kits werden die meisten aktuellen Multi-Sockel-Kühler von Noctua in Zukunft inklusive LGA-1700-Montagematerial ausgeliefert. Im Falle einiger Modelle sind die aktualisierten Kühler bereits im Zulauf. Alle Kunden, die noch Kühler ohne LGA-1700-Montageteile erhalten, haben jederzeit die Möglichkeit, das kostenlose Upgrade-Kit anzufordern.

Für Kühler der NH-L9i Serie wird es aufgrund erheblicher Kompatibilitätseinschränkungen kein Upgrade-Kit für LGA 1700 geben. Stattdessen wird Noctua spezielle Revisionen des regulären NH-L9i sowie der chromax.black-Version veröffentlichen. Die neuen NH-L9i-17xx und NH-L9i-17xx chromax.black werden laut eigenen Angaben im Oktober 2021 vorgestellt.

"Einen CPU-Kühler über mehrere Plattformgenerationen zu verwenden, anstatt für jede Generation einen neuen Kühler zu kaufen, spart nicht nur Geld, sondern trägt zugleich zur Reduktion unnötigen Abfalls und zur Einsparung wertvoller Ressourcen bei“, erklärt Roland Mossig (Noctua CEO). "Indem sie Ihren Kühler nicht ersetzen, sondern aufrüsten, tragen Sie aktiv dazu bei, die PC-Branche ein wenig nachhaltiger zu machen!“