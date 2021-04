Neuer Lesertest: Testet den SilentiumPC Fera 5 oder Fera 5 Dual!

In Zusammenarbeit mit SilentiumPC starten wir mit einem weiteren Lesertest in die neue Woche. Gesucht werden drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers einmal ausführlich auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen wollen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des SilentiumPC Fera 5, wobei die späteren Tester zwischen der Single- oder Dual-Fan-Variante auswählen dürfen. Die beiden CPU-Kühler wurden erst vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt und eignen sich für fast alle aktuellen AMD- und Intel-Prozessoren bis hin zur hitzigen High-End-Klasse im Sockel LGA2066, AM4 oder LGA2011. Einzig die Threadripper-Prozessoren werden aufgrund ihrer schieren Größe nicht unterstützt. Für die Kühlung gibt es insgesamt vier, 6 mm dicke und asymmetrisch ausgerichtete Kupfer-Heatpipes, die direkt auf dem Heatspreader der CPU aufsetzen und die Abwärme an die 56 Aluminiumfinnen weiterleiten, von wo aus sich dann je nach Modell ein oder zwei 120-mm-Lüfter der Fluctus-Familie um die endgültige Abgabe der Abluft an das Gehäuseinnere des PCs kümmern.

Sie lassen sich per PWM steuern und erlauben sogar einen semipassiven Betrieb, womit sie ihre Arbeit bis zu einer bestimmten CPU-Temperatur einstellen und somit völlig passiv agieren. Bei aktiver Nutzung machen sie sich mit Drehzahlen von 300 bis 1.800 Umdrehungen pro Minute ans Werk und sollen so einen flüsterleisen Betrieb ermöglichen. Insgesamt stemmen die beiden Tower-Kühler knapp unter 800, bzw. 935 g auf die Waage und bringen es auf Abmessungen von 155 x 125 x 77 mm, wobei die Dual-Variante mit 102 mm natürlich etwas breiter ausfällt. Aufgrund der kompakten Bauweise sollen sich selbst größere RAM-Module problemlos mit den SilentiumPC-Kühlern auf dem Mainboard einsetzen lassen.

Spezifikationen Kühlername SilentiumPC Fera 5 SilentiumPC Fera 5 Dual Kaufpreis etwa 26 Euro etwa 33 Euro Homepage https://www.silentiumpc.com/en/ https://www.silentiumpc.com/en/ Kühlertyp Single-Tower-Kühler Single-Tower-Kühler Maße (mit Lüfter) 155 x 127 x 77 mm 155 x 127 x 102 mm Gewicht (mit Lüfter) 796 g 935 g Material Bodenplatte und Heatpipes: vernickeltes Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Bodenplatte und Heatpipes: vernickeltes Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung 1x Fluctus 120 PWM, 300 - 1.800 U/min 2x Fluctus 120 PWM, 300 - 1.800 U/min Sockel AMD: AM3(+), AM2(+), FM2(+), AM4

Intel: LGA 2066, 2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM),1200,1366, 115x AMD: AM3(+), AM2(+), FM2(+), AM4Intel: LGA 2066, 2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM),1200,1366, 115x Garantiedauer sechs Jahre sechs Jahre

Im Preisvergleich werden für den SilentiumPC Fera 5 derzeit etwa 26 Euro ausgerufen, der SilentiumPC Fera 5 Dual wird hingegen ab rund 33 Euro geführt. Eine Pactum-PT-3-Wäremeleitpaste ist im Lieferumfang jeweils enthalten, stolze sechs Jahre Garantiezeit werden gewährt. Drei unserer Leser dürfen den CPU-Kühler nun kostenlos bei sich zu Hause und mit ihrer eigenen Hardware kostenlos testen und behalten.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 2. Mai ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit SilentiumPC!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 02. Mai 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 03. Mai 2021

Testzeitraum bis 06. Juni 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von SilentiumPC sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum