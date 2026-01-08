Werbung

Auf der CES 2026 hat Lenovo mit dem Yoga Mini i (1L, 11) einen Mini-PC vorgestellt, der nicht nur einen der neusten Core-Ultra-Series-3-Prozessoren in ein kompaktes 0,65-Liter-Gehäuse packt, sondern obendrein mit einem eher ungewöhnlichen Design auf sich aufmerksam macht. Denn während die meisten vergleichbaren Mini-PCs mit einem eckigen Design oder zumindest abgerundeten Kanten daherkommen, kommt dieser in einem runden, Aluminiumgehäuse daher, das nur 600 g wiegt und auf einen Durchmesser von 130 mm sowie auf eine Bauhöhe von 48,6 mm kommt.

Der kleine Yoga-Rechner richtet sich primär an Kreative und Homeoffice-Nutzer, die ein schickes Mini-System für ihren Schreibtisch suchen. Die zylindrische Form im Seashell-Finish verleiht dem Gerät eine hochwertige Haptik, die die Premium-Positionierung des Gerätes unterstreicht. Trotz der beengten Platzverhältnisse hat es Lenovo geschafft, umfangreiche Konnektivitäts-Optionen unterzubringen. Dazu gehören zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und eine USB-C-Schnittstelle, die nach dem 3.2-Gen2-Standard konfiguriert ist. Aber auch ein klassischer USB-A-Port, HDMI 2.1 und einmal 2,5-Gigabit-Ethernet sowie 3,5-mm-Klinke sind vorhanden. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 6.0 gefunkt. Damit lassen sich über Adapter bis zu vier Displays anschließen, per USB-C erfolgt die Stromversorgung.

Im Inneren steckt ein Panther-Lake-Chip, der erst kürzlich von Intel offiziell gemacht wurde. Das Spitzenmodell basiert auf dem Intel Core Ultra X7 358H, der vier Performance- und acht Effizient-Kerne bereitstellt und über eine dedizierte NPU mit 50 TOPS verfügt.

Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz und Platz für eine NVMe-SSD, die sich auf bis zu 2 TB konfigurieren lässt. Für die einfachere KI-Nutzung ist sogar ein 2-W-Lautsprecher inklusive eines Mikrofons integriert. Zusammen mit einem Beschleunigungsmesser mit Berührungssensor sollen so auch intuitive Interaktionen wie Smart Connect durchgeführt werden können, um schnell und einfach Bilder und Videos auszutauschen oder Dateien zwischen Geräten übertragen zu können. Ein biometrischer Login in das Betriebssystem ist über einen integrierten Fingerabdruck-Sensor ebenso möglich.

Der Lenovo Yoga Mini i 1L soll ab Juni zu Preisen ab rund 700 US-Dollar auf den Markt kommen. Angaben zu deutschen Preisen hat der Hersteller leider noch nicht gemacht.