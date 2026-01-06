Werbung

ASUS zeigt auf der CES 2026 in Las Vegas nicht nur eine Vielzahl neuer Gaming-Laptops, sondern bedient mit dem ROG G1000 auch das Segment der Komplettsysteme. Dieser ist jedoch kein gewöhnlicher Fertig-PC mit nahezu kompromissloser Leistung, sondern hat einige Features zu bieten, die ihn außergewöhnlich machen: Zum Beispiel spezielle Hologramm-Lüfter.

Bereits die Eckdaten machen deutlich, wohin die Reise geht: In der Top-Konfiguration kombiniert ASUS einen AMD Ryzen 9 9950X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 5090 der hauseigenen Astral-Reihe und verbaut somit die schnellsten Komponenten, welche selbst die aktuellsten AAA-Spiele in 4K-Auflösung mit maximalen Details spielend bewältigen und ebenso professionelle Anwendungen beschleunigen können. Das System ist also nicht nur eine Zockermaschine, sondern zugleich Workstation für Nutzer, die Rendering und andere rechenintensive Workloads im Alltag bewältigen müssen.

Herzstück ist ein Mainboard mit AMDs X870-Chipsatz, das moderne Schnittstellen und genügend PCIe-Lanes für schnelle SSDs sowie für die nächste GPU-Generation bereitstellt. Anders als viele OEM-Fertiglösungen setzt ASUS beim ROG G1000 konsequent auf handelsübliche Komponenten, was der späteren Aufrüstbarkeit zugutekommt. Dabei wirbt man mit einer besonders einfachen Zugänglichkeit des Innenraums.

Um die geballte Rechenleistung im Zaum zu halten, verbaut ASUS eine AiO-Wasserkühlung mit einem üppig dimensionierten 420-mm-Radiator. Dieser sitzt in einem eigenen, separaten Bereich des Deckels, der vom restlichen Innenraum thermisch isoliert ist. Das Netzteil mit einer Ausgangsleistung von bis zu 1.000 W ist wiederum in einer eigenen Kammer im Boden untergebracht. Dieses Drei-Kammer-Design erinnert eher an durchdachte Custom-Builds als an klassische Komplettsysteme und unterstreicht den Anspruch, eine echte Enthusiastenplattform zu liefern. Hinter der Front stecken zwei extragroße 200-mm-Lüfter, im Boden sowie an der Rückseite sind weitere 140-mm-Rotoren angebracht, was für eine gute Belüftung sorgt.

Bei der Speicherbestückung zeigt der ASUS ROG G1000 ebenfalls, dass er langfristig gedacht ist. In der Top-Ausführung kommen zwei DDR5-Module mit jeweils 32 GB zum Einsatz, sodass ab Werk 64 GB RAM bereitstehen. Wer noch weiter gehen möchte, kann den Arbeitsspeicher auf bis zu 128 GB aufbohren. Beim Massenspeicher setzt ASUS auf schnelle PCIe-4.0-SSDs: In der maximalen Ausstattung stecken zwei M.2-Laufwerke mit je 2 TB Kapazität im System, insgesamt stehen vier M.2-2280-Slots zur Verfügung.

Das Gehäuse selbst ist alles andere als kompakt: Mit Abmessungen von 583 x 615 x 290 mm und einem Gewicht von satten 40 kg ist der ROG G1000 klar als stationärer Tower ausgelegt, der seinen festen Platz auf dem Schreibtisch finden sollte. Bei der Konnektivität geht der ROG G1000 mit der Zeit: Für die Netzwerkanbindung stehen sowohl WiFi 7 als auch ein Ethernet-Port mit bis zu 2,5 GBit/s zur Verfügung. An der Front wie am Heck finden sich diverse USB-Anschlüsse, darunter USB 3.2 Gen2 im Typ-C-Format.

Highlight sind aber die eingebauten AniMe-Holo-Lüfter an der Front und dem Seitenteil, die anpassbare holografische Visualisierungen projizieren können. So lassen sich kleine Animationen und Bilder besonders eindrucksvoll darstellen. Der ASUS ROG G1000 präsentiert sich somit als kompromissloser High-End-Gaming-PC mit einer völlig ungewöhnlichen Optik!

Über Preise und Verfügbarkeiten sprach ASUS bisher leider nicht. Ein Schnäppchen dürfte das System keinesfalls werden.