Mit dem ROG GR70 hat ASUS einen neuen Gaming-Mini-PC vorgestellt, der aktuelle Mobilhardware von AMD und NVIDIA in einem kompakten Gehäuse kombiniert. Offiziell entstammt der ROG GR70 nicht der NUC-Serie, allerdings erinnern das Design und das Gehäuse stark an die NUC-Serie mit Intel-Prozessor. Als Beispiel zu nennen, sind der NUC 15 Performance, aber auch der ROG NUC (2025).

Das Gehäuse hat ein Volumen von drei Litern und kommt auf Abmessungen von 180 x 60 x 280 mm. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen 9 9950HX3D mit zusätzlichem 3D V-Cache. Es handelt sich um den schnellsten Gaming-Prozessor am Markt, der in Notebooks oder eben kompakten Gaming-Systemen eingesetzt werden kann. Kombiniert wird der Prozessor mit einer GeForce-RTX-5070-Laptop-GPU.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören WiFi 7, bis zu 96 GB DDR5-5600 und die Möglichkeit, zwei M.2-SSDs zu installieren. Die Kühlung soll in der Lage sein, die verbaute Hardware effizient und leise zu kühlen. Eine RGB-Beleuchtung am Gehäuse ist ebenfalls vorhanden.

Auf der Front befinden sich ein Ein/Ausschalter sowie ein 3,5-mm-Audioanschluss. Hinzu kommen einmal USB 3.2 Gen 2 Typ-C und zweimal USB 3.2 Typ-A. Auf der Rückseite befinden sich die Display-Ausgänge, über die vier Monitore angesteuert werden können. Dazu vorhanden sind jeweils zweimal HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1. Außerdem noch vorhanden sind viermal USB 3.2 Gen 2 Typ-A, einmal USB4 Typ-C und ein 2,5GbE. Die Stromversorgung der Hardware erfolgt über ein externes Netzteil.

Unklar ist, ob der ASUS ROG GR70 weltweit erhältlich sein wird und welchen Preis man aufrufen wird.