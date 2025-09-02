Werbung

Der neue NUC 14 Pro AI aus dem Hause ASUS soll einen neuen Wegpunkt im Bereich der Mini-PCs markieren. Mit den neuesten Intel Core Ultra-Prozessoren der Serie 2 integriert das Gerät CPU-, GPU- und NPU-Architekturen in einer einzigen Plattform. Mit 120 Plattform-TOPS und 48 NPU-TOPS erreicht es dabei gut die dreifache KI-Leistung gegenüber den Vorgängermodellen und ist damit für Edge-Computing, IoT-Anwendungen sowie den professionellen Einsatz ausgelegt.

Die integrierte Intel Arc 140/130V GPU mit Xe2-Architektur liefert bis zu 67 TOPS und bietet mit Xe Super Scaling und den Intel Xe Matrix Extensions Funktionen für KI-basiertes Upscaling und Beschleunigung. Damit eignet sich der Mini-PC außer für professionelle Anwendungen auch fürs Gaming und die Content-Erstellung. Der verbaute LPDDR5x-8533 MT/s-Speicher verspricht zudem bis zu 1,5-mal mehr Leistung als DDR5-Speicherlösungen.

Als Copilot+ PC integriert der ASUS NUC 14 Pro AI eine dedizierte Copilot-Taste für den schnellen Zugriff auf KI-Funktionen. Mit eingebauten Mikrofonen und Lautsprechern können Sprachbefehle direkt umgesetzt werden. In Kombination mit Windows 11 will Copilot schnelle Antworten und smarte Unterstützung sowohl aus lokalen Quellen als auch aus dem Web liefern, wovon die Effizienz der Nutzer profitieren soll. Ergänzt wird dies durch Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot, TPM und eine Fingerabdruckerkennung. Über ASUS Control Center Remote Management und Microsoft Windows Autopilot lässt sich der Mini-PC zudem schnell in bestehende IT-Umgebungen einbinden und verwalten.

Mit einem Gehäusevolumen von nur 0,6 l und einer Höhe von 34 mm vereint der ASUS NUC 14 Pro AI starke Leistung mit einem kompakten Design. Das werkzeuglose Konzept will einfache Upgrades ermöglichen, während EPEAT Climate+ Zertifizierung und energieeffiziente Architektur für einen nachhaltigen Betrieb sorgen sollen. Bei der Konnektivität setzt das Gerät auf moderne Standards: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und Thunderbolt 4 gewährleisten hohe Geschwindigkeiten bei Datenübertragungen und zuverlässige Verbindungen zu Peripheriegeräten.

Der ASUS NUC 14 Pro AI ist ab sofort in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Preise beginnen bei 978 Euro für ein Modell mit Intel Core Ultra 5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD mit Windows 11 Home NextGen. Die leistungsstärkeren Varianten mit Intel Core Ultra 7 oder Ultra 9 Prozessoren, bis zu 32 GB RAM und 1 TB SSD erreichen Preise bis 1729 Euro und sind sowohl mit Windows 11 Home als auch Pro erhältlich.