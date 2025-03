Werbung

Auf der CES Anfang Januar noch als Project DIGITS bezeichnet hat NVIDIA auf der GTC nun mit DGX Spark den finalen Namen der KI-Mini-PCs mit GB10-Chip vorgestellt. DGX-Spark-Systeme soll es aber nicht nur von NVIDIA direkt geben, sondern auch von ASUS, Dell, HP und Lenovo.

Der für DGX Spark verwendete GB10-Chip ist ein SoC mit 20 ARM-Kernen auf Basis des Grace-Designs. Diesem zur Seite gestellt wird eine Blackwell-GPU, deren Ausbaustufe wir aktuell immer noch nicht kennen. Miteinander verbunden sind die CPU- und GPU-Kerne über einen NVLink-Chip-to-Chip-Interconnect. Laut NVIDIA ist der GB10 in Zusammenarbeit mit MediaTek entstanden und damit bewahrheiten sich auch die Gerüchte aus dem vergangenen Jahr, die von einem solchen Zusammenarbeit gesprochen haben.

KI-Entwickler sollen von DGX Spark in der Hinsicht profitieren, dass KI-Modelle und Ökosystem-Komponenten darauf entwickelt werden können, die dann auf größere Hardware hochskaliert werden können.

DGX Spark soll ab sofort vorbestellt werden können. Einen Preis kennen wir aktuell noch nicht.

Zweiter Hardware-Baustein dieser Strategie ist die DGX Station. Anstatt wie früher aber bis zu acht GPU-Beschleuniger in einem Desktop-System unterzubringen, besteht die DGX Station nun aus einem Mainboard mit NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip – also einer Grace-CPU und einem Blackwell-Ultra-Package bestehend aus zwei Backwell-GPUs und 288 GB HBM3E. Die Grace-CPU bietet demnach 496 GB an LPDDR5X mit bis zu 396 GB/s. Hinzu kommen die besagten 288 GB HBM3E mit 8 TB/s.

Für die in diesem Segment wichtige schnelle Anbindung an ein Netzwerk stehen PCI-Express-Steckplätze zur Verfügung, in die beispielsweise NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs verbaut werden können, die auch schon Bestandteil des GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip sind.

Interessenten können sich für die neue DGX Station vormerken lassen. Einen Termin oder Preis gibt es noch nicht.