Werbung

Neben den neuen Gaming-Latops der Legion- und LOQ-Familie hat Lenovo im Rahmen der CES 2024 in Las Vegas den einen oder anderen Gaming-Tower im Messegepäck, welcher sich mit unterschiedlicher Ausstattung, verschiedenen Design und Preisen an jeweils eigene Zielgruppen richtet.

Das Highlight dieses Segments dürfte der Lenovo LOQ Tower 17IRR9 sein. Mit ihm bringt Lenovo einen waschechten Gaming-Rechner in einem neu gestalteten 17-L-Gehäuse ab voraussichtlich April in den Handel. Herzstück ist ein Intel Core i7-14700 der 14. Core-Generation, dem eine NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti und bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz sowie eine bis zu 1 TB und 2 TB fassende SSD sowie eine SSHD zur Verfügung gestellt werden. Mit Strom versorgt wird der Bolide über ein 500 W starkes Netzteil mit einer Effizienz von 92 %.

Alle Hardware-Komponenten finden in einem B760-Mainboard im microATX-Format ihren Ursprung, das selbst moderne Anschlüsse wie USB-C, Gigabit-LAN oder HDMI 2.1 und WiFi 6E bereitstellt. Der Tower verfügt über ein eher klassisches Design in mattschwarzer Optik, das an der Front über einen leicht eingelassenen Leuchtstreifen verfügt und an den Seiten ein paar Lufteinlässe für die Kühlung bietet. Insgesamt bringt es der Lenovo Legion Tower 17 auf Abmessungen von 170 x 304 x 376 mm und stemmt rund 8,4 kg auf die Waage. Voraussichtlich ab April 2024 soll er zu einem Preis ab 999 Euro in die Läden kommen.

Auffälliger und leistungsfähiger

Optisch deutlicher auffälliger und innerlich leistungsfähiger sind der Lenovo Legion Tower 7i und der Legion Tower 5i. Ersterer bietet in der Spitzenausstattung einen Intel Core i9-14900K und lässt sich bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 4090 hochrüsten. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und bis zu 6 TB PCIe-NVMe-SSD-Speicher. Die Stromversorgung erfolgt über ein bis zu 1.200 W starkes Netzteil mit einer Effizienz von 90 %. Um die Hardware leise kühlen zu können, fällt das Gehäuse deutlich üppiger aus und bringt ein Volumen von 34 l unter.

Im kleineren Lenovo Legion Tower 5i steckt hingegen ein älterer Core9-13900F, der maximal auf eine NVIDIA GeForce RTX 4080 zurückgreifen kann und auch beim Arbeitsspeicher mit 32 GB und der SSD mit maximal 2 TB weniger dick auffährt. Das Netzteil ist mit 850 W ebenfalls etwas weniger stark. Dafür fällt das Gehäuse, welches sich vom Design ansonsten am großen Schwestermodell orientiert, mit 26 l kompakter aus.



Sowohl der Lenovo Legion Tower 7i als auch der Lenovo Legion Tower 5i sollen ab April zu Preisen ab 2.699, bzw. 1.599 Euro nach Deutschland kommen.