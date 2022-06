Ab 30. Juni 2022: Neue Gaming-PCs bei Aldi

Der Lebensmitteldiscounter Aldi hat wieder Gaming-PCs im Angebot. Ab dem 30. Juni 2022 können sowohl der Medion Erazer Core Gaming PC-System Recon E10 (MD34785) als auch der High-End-Gaming-PC Engineer X20 (MD34795) im Aldi-Onlineshop erworben werden.

Für 1.899 Euro erhältlich sein wird der Desktop-PC X20 (MD34795) mit einem Intel Core-i7-12700-Prozessor (2,1 GHz, bis zu 4,9 GHz, 12 Kerne) und einer NVIDIA GeForce-RTX-3070-LHR-Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-VRAM. Bei der Festplatte kommt eine nicht näher spezifizierte 2 TB große PCIe-SSD zum Einsatz. An Arbeitsspeicher stehen 16 GB Kingston Fury RGB-DDR4-Ram mit 3.200 MHz zur Verfügung. Bei der AiO-Kühlung handelt es sich um eine Cooler Master MasterLiquid ML120L. Das Ganze wurde in einem beleuchteten Gehäuse von InWin verbaut. Neben Windows 11 in der Home-Edition sind auch eine 30-Tage-Testversion von Microsoft 365 sowie McAfee LiveSafe vorinstalliert. Im Lieferumfang ist neben dem PC selbst eine kabelgebundene Maus enthalten. Eine Tastatur gibt es nicht.

Der E10 (MD34785) liegt bei einem Angebotspreis von 799 Euro und verfügt über eine NVIDIA GeForce GTX 1650 mit 4 GB GDDR5-VRAM sowie über eine Intel Core-i5-12400-CPU mit 2,5 GHz (bis zu 4,4 GHz) und 6 Kernen. Beim E10 nennt Aldi den Hersteller der 512 GB großen PCIe-SSD nicht. Dies gilt ebenfalls für den Arbeitsspeicher. In den technischen Spezifikationen findet sich lediglich die Info, dass der Rechner über 16 GB DDR-Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz verfügt. Konkrete Angaben zur Kühlung sucht man vergebens. Hier gibt der Hersteller an, dass im Inneren des Gehäuses ein optimiertes Kühlsystem verbaut wurde. Der MD34785 ist mit dem gleichen Softwarepaket wie der MD34795 ausgestattet. Hier sind allerdings sowohl eine kabelgebundene Maus als auch eine Tastatur mit dabei.

Die Produktseite des High-End-Gaming-PCs Engineer X20 (MD34795) findet sich hier. Mehr Infos zum Medion Erazer Core Gaming PC-System Recon E10 (MD34785) gibt es hier.