Workstation-PC: Corsair schickt den One Pro i200 ohne HDD ins Rennen

Bisher stellte der Corsair One Pro i182 als kompaktes Workstation-System die Speerspitze dar, um viel Leistung auf möglichst kleinem Raum zur Verfügung stellen zu können. Mit dem neuen One Pro i200 wird das i182-System offiziell abgelöst und hat einige Detailverbesserungen im CPU- und Storage-Bereich erhalten und stellt lediglich ein logisches Update dar.

Da es sich beim One Pro i200 um ein Update-Modell handelt, wurde exakt dasselbe Gehäuse mit denselben Front-Anschlüssen und den Abmessungen 200 mm x 178 mm x 380 mm verwendet. Sprich an Unterseite der Front erhält der Anwender Zugriff auf zwei USB-3.2-Gen1-Typ-A-Schnittstellen, eine 3,5-mm-Klinke-Kopfhörer/Mikrofon-Buchse sowie einem HDMI-2.0b-Grafikausgang. Der Power-Button hält sich dagegen sehr weit oben auf.

Im Inneren des Gehäuses wurde der Intel Core i9-9920X (12 Kerne und 24 Threads) gegen den Core i9-10940X mit 14 Kernen und 28 Threads ausgetauscht, sodass Corsair also von Skylake-X-Refresh auf Cascade-Lake-X wechselt und gleichzeitig die Kerne und Threads um zwei respektive vier erhöht. Unverändert bleibt es bei viermal 16-GB-DDR4-SO-DIMMs mit einer effektiven Taktfrequenz von 2.666 MHz und summiert also 64 GB RAM im Quad-Channel. Warum Corsair in diesem Fall nicht auf DDR4-2933 setzt, um die native Geschwindigkeit des IMC (Integrated Memory Controller) zu nutzen, ist nicht bekannt. Das Ganze findet seinen Platz auf dem ASRock X299E-ITX/ac.

Eine weitere, gravierende Änderung betrifft den Storage-Bereich. Denn die 960-GB-NVMe-SSD und die 2-TB-HDD mit 5.400 Umdrehungen pro Minute wurden nun beim One Pro i200 gestrichen. Stattdessen verbaut Corsair ausschließlich eine 2-TB-NVMe-SSD, wodurch sich jede Menge Daten mit hoher Geschwindigkeit lesen und schreiben lassen. Konsequenterweise wurde auch das WLAN- und Bluetooth-Modul gegen ein Wi-Fi-6- und Bluetooth-5.0-Modell ersetzt. Der Rest der Ausstattung blieb hingegen unangetastet: Als Grafikkarte die NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (Hardwareluxx-Test), das hauseigene SFX-Netzteil SF750 mit 750 Watt mit einer 80-Plus-Platinum-Zertifizierung. Mit inkludiert ist Windows 10 in der Pro-Version.



Corsairs neue One Pro i200 wechselt für 4.499 Euro den Besitzer und ist ab sofort erhältlich. Die Garantiezeit beträgt laut Corsair zwei Jahre.