MSI nutzte die GeForce RTX 5090 Lightning Z (Test) auch, um diese bei Extreme-Übertaktern auf Rekordjagd zu schicken. Entsprechend gibt es neben dem OC-BIOS mit einem Power-Limit von 800 W auch ein Extreme-BIOS mit einem Power-Limit von bis zu 1.000 W. Aber diese 1.000 W sind in den extremen Bereichen, in denen sich die Rekordjäger bewegen, noch zu wenig und so stellte MSI diesen ein spezielles XOC-BIOS zur Verfügung, welches ein Power-Limit von bis zu 2.500 W erlaubt.

Aufgrund der Gefahren in der Nutzung eines solchen BIOS, wollte MSI dieses nicht veröffentlichen. Wie aber auch schon bei anderen Herstellern war es nur eine Frage der Zeit, bis das BIOS irgendwo auftauchte, und so fand es sich recht bald in der VBIOS-Sammlung von Techpowerup wieder. Auch in Foren wie Overclock.net wurde die Datei geteilt.

Doch MSI schien es nicht zu gefallen, dass das XOC-BIOS seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatte. Techpowerup wurde entsprechend angewiesen, die Datei wieder aus der Datenbank zu entfernen.

Aber nicht nur bei Techpowerup machte sich MSI auf die Suche nach der ungewünscht veröffentlichten Datei. Laut eines Nutzers bei Overclock.net wurde sein Github-Repository, auf dem sich das XOC-BIOS befunden hat, per DMCA-Anforderung offline genommen.

Die betreffenden BIOS-Versionen richten sich an Enthusiasten, die sich der Risiken und ihres Vorgehens bewusst sind; zudem weist MSI auf der Produktseite darauf hin, dass die Verwendung eines solchen BIOS zum Verlust der Garantie führt. Dass MSI diese BIOS-Versionen nun entfernt, ist dennoch ungewöhnlich, denn nahezu jedes XOC-BIOS, das in der Vergangenheit erschienen ist, wurde früher oder später geleakt – ohne dass dies bislang zu nennenswerten Problemen geführt hätte.