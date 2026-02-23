Werbung

Mit der Radeon-RX-9000-Serie startet AMD in die RDNA‑4‑Generation, die vorwiegend im gehobenen Mainstream-Segment für frischen Wind sorgen soll. Genau hier positioniert sich die GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G: eine Grafikkarte, die mit 16 GB GDDR6, 256‑Bit-Interface und aktueller PCIe‑5.0‑Anbindung klar auf ambitionierte Spieler mit Fokus auf WQHD und den Einstieg in 4K abzielt. In Kombination mit AMDs dritter Raytracing-Generation und FSR-Upscaling sollen moderne AAA-Titel mit hohen Details und ansehnlichen Frameraten flüssig auf den Bildschirm gebracht werden.

Mit Navi‑48‑GPU in 4‑nm‑Fertigung und 16 GB Speicher ist die Karte zugleich als längerfristige Lösung gedacht, die auch kommende Spiele-Generationen mit hohen Texturauflösungen und umfangreichen Raytracing-Effekten stemmen soll. Dank 2x DisplayPort und 2x HDMI steht zudem genügend Anschlussvielfalt für moderne High-Refresh-WQHD- oder 4K-Displays zur Verfügung. In diesem Beitrag steht die GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G daher im Mittelpunkt: Es geht um Design, Technik und Praxisnutzen – und darum, für welchen Spielertyp diese Ausbaustufe der RDNA‑4‑Familie besonders interessant ist.

Das WINDFORCE-Kühlsystem der Radeon RX 9070 GAMING OC setzt auf einen Triple-Fan-Kühler, der klar auf hohe Effizienz bei gleichzeitig moderater Geräuschkulisse ausgelegt ist. Kernstück sind die neuen Hawk-Fans, eine vergrößerte Kupferbodenplatte, mehrere Komposit-Heatpipes sowie ein nach hinten offener Lamellenkühler, der als "Screen Cooling" für einen möglichst ungehinderten Luftdurchsatz sorgen soll. Eine servertaugliche Wärmeleitpaste ersetzt klassische Pads auf GPU, VRAM und MOSFETs, gleicht Unebenheiten besser aus und soll langfristig weniger altern oder verrutschen.

Die drei Hawk-Lüfter mit einem Durchmesser von jeweils 90 mm arbeiten mit Alternate Spinning, bei dem der mittlere Lüfter in entgegengesetzter Richtung rotiert, um Luftverwirbelungen zwischen den Rotoren zu reduzieren und den statischen Druck durch den dichten Fin-Stack zu erhöhen. Ergänzt wird das Ganze durch die 3D-Active-Fan-Steuerung: Im Idle und bei geringer Last stehen die Lüfter komplett still, sodass die Karte im Desktop-Betrieb und in wenig fordernden Spielen lautlos bleibt.

Die Maßnahmen resultieren in einem um bis zu 53,6 % höheren Luftdruck und 12,5 % mehr Luftvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Lüfterdesigns – wohlgemerkt bei gleicher Geräuschkulisse. Kleine Erhebungen auf den Blättern und definierte Kantenstrukturen erzeugen kontrollierte Luftwirbel, beschleunigen den Luftstrom und sollen störende Turbulenzen zwischen benachbarten Lüftern minimieren. Eine leicht angehobene Blattkante reduziert Rückströmungen am Rand, erhöht so den effektiven statischen Druck durch den Lamellenstapel und hilft gleichzeitig, Pfeifgeräusche zu vermeiden. Insgesamt fällt die Druckdifferenz zwischen Blattmitte und -kante geringer aus als bei Standard-Lüftern, was hochfrequente Töne reduziert und bei gleichem Lautstärkepegel mehr Luftdurchsatz ermöglichen soll. Abgerundet wird das Paket durch ein Gleitlager mit Graphen-Nano-Schmierstoff, das die Lebensdauer im Vergleich zu klassischen Sleeve-Lagern auf das etwa 2,1-Fache anheben und dabei leiser als ein Doppelkugellager arbeiten soll.

Die Backplate aus Metall mit L-förmiger Umkantung sorgt für zusätzliche Stabilität – über die gesamte Länge der Karte bis zur I/O-Blende mit den Display-Anschlüssen.

Über das GIGABYTE CONTROL CENTER lässt sich die seitliche RGB-Beleuchtung in 16,7 Millionen Farben ansteuern. Neben der einfachen Farbauswahl stehen zahlreiche Beleuchtungseffekte zur Verfügung. Zudem lässt sich die Beleuchtung der GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G mit anderen Geräten abstimmen.

Die Stromversorgung der GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G erfolgt über zwei 8-Pin-PCIe-Anschlüsse, die zur zusätzlichen Sicherheit mit LEDs ausgestattet sind. Diese geben Auskunft darüber, ob Stecker und Buchse korrekt zusammengesteckt sind und zeigen über ein Blinken an, wenn es Probleme mit der Stromversorgung gibt.

Aber nicht nur bei der GPU, dem Speicher oder der Kühlung achtet GIGABYTE auf die Wahl hochwertiger Komponenten. Auf dem PCB platziert man Ultra Durable-zertifizierte Metallspulen höchster Güteklasse, Festkondensatoren mit niedrigem ESR-Wert, 2-Unzen-Kupfer-Leiterplatten und MOSFETs mit niedrigem RDS(on)-Wert. Zudem sorgt ein Überhitzungsschutz für eine längere Lebensdauer der Komponenten.

Ein vollständig automatisierter Fertigungsprozess sorgt für höchste Platinenqualität und verhindert scharfe Lötstellen, wie sie bei herkömmlichen PCBs oft zu finden sind. Das saubere, anwenderfreundliche Design minimiert das Risiko von Schnittverletzungen oder unbeabsichtigten Beschädigungen empfindlicher Komponenten während des Systemaufbaus.



Schlussendlich gibt es auf der Stirnseite der Karte auch noch einen BIOS-Schalter, über den sich zwischen einem Performance- und einem Silent-BIOS wechseln lässt. Das Performance-BIOS stellt die bestmögliche Leistung der Karte zur Verfügung, ohne dabei jedoch die Lautstärke völlig aus den Augen zu verlieren. Wer den Fokus aber lieber auf einen möglichst leisen Betrieb legen möchte, findet mit dem Silent-BIOS womöglich den besseren Kompromiss aus Leistung und Lautstärke.

Hand-in-Hand: Soft- und Hardware

Zur Hardware gesellt sich mit dem GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC) ein Softwarepaket, mit dem sich nicht nur die RGB-Beleuchtung auf der GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G ansteuern lässt, sondern das auch eine intuitive Benutzeroberfläche anzubieten hat. Über diese können Benutzer die Taktrate, Spannung, Lüftermodus und das Leistungsziel in Echtzeit anpassen.

FSR Redstone ist AMDs neues KI-gestütztes Upscaling-Ökosystem für die Radeon-RX-9000-Serie (RDNA 4), das FSR 4 Upscaling, Frame Generation, Ray Regeneration und Radiance Caching kombiniert, um bei Raytracing und hohen Auflösungen massive FPS-Steigerungen zu erzielen, ohne die Bildqualität zu opfern. FSR 4 nutzt FP8-Berechnungen in den Matrix-Einheiten für präziseres, KI-basiertes Upscaling statt rein temporalem Ansatz, was Artefakte minimiert und Details in Bewegungen stabilisiert – Tests in Titeln wie Call of Duty: Black Ops 7 zeigen messbar schärfere Kanten und weniger Ghosting im Vergleich zu FSR 3. Frame Generation erzeugt zusätzliche Zwischenframes via neuronalem Netz, sorgt für flüssigere Action mit höheren Bildraten und reduziert temporale Störungen in Schatten sowie bei schnellen Szenen.

Ray Regeneration füllt Raytracing-Lücken KI-gestützt auf, indem es fehlende Pixel in spiegelnden oder reflektierenden Bereichen rekonstruiert, was realistischere Beleuchtung, Reflexionen und Bildtiefe bei geringerer Abtastrate ermöglicht, ohne den typischen Denoising-Verlust an Details. Radiance Caching als smarter GI-Simulator ersetzt teure Lichtpfadberechnungen durch ein lernendes neuronales Netz, das globale Illumination rauschfrei und performant darstellt – erste SDK-Integrationen ab 2026 versprechen enorme Einsparungen bei Path-Tracing-Last. Insgesamt liefert Redstone auf RDNA-4-Hardware bis zu doppelte FPS bei RT, mit Qualität, die DLSS 4 ebenbürtig ist, aber exklusiv für neue Karten bleibt.

Die GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G ist bei zahlreichen Händlern ab einem Preis von 625 Euro zu bekommen.

GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC 16G Abmessungen 288 x 132 x 50 mm GPU AMD Radeon RX 9070

Navi 48 (RDNA-4-Architektur) GPU-Takt 2.700 MHz (Boost-Takt)

2.210 MHz (Game-Takt) Shadereinheiten 3.584 (in 56 Compute Units) Speichergeschwindigkeit 20 GBit/s Speicherkapazität 16 GB Speichertyp GDDR6 Speicherbandbreite 256 Bit Anbindung der Karte PCI-Express 5.0 x16 Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Display-Ausgänge 2x DisplayPort 2.1

2x HDMI 2.1 Preis ab 625 Euro

