Zur CES wird NVIDIA in einem GeForce-On-Stream über die neusten Funktionen, Spiele, Apps und Partner-Produkte sprechen. Dies kündigt man auf den diversen Social-Media-Kanälen an und wird den Livestream am 6. Januar um 6:00 Uhr online schalten. Verfügbar sein wird dieser auf Twitch, wir haben aber auch das YouTube-Video eingebettet.

Interessant ist, dass NVIDIA einem inzwischen eher unwahrscheinlich erscheinenden Gerücht, es könnte neue Grafikkarten geben, eine Absage erteilt: "No new GPUs will be announced."

Damit wird es in diesem Segment bei den neuen Modellen der GeForce RTX 5090 von Gigabyte und MSI bleiben, die sich bereits angedeutet haben bzw. die als gesichert gelten.

Laut Gerüchten wird NVIDIA mit DLSS 4.5 eine verbesserte Variante des KI-unterstützten Renderings vorstellen. Die Rede ist von der zweiten Generation der aktuell verwendeten Transformer-Modelle. Weiterhin nennt Videocardz eine Funktion namens Dynamic Multi Frame Generation und in diesem Zusammenhang scheint NVIDIA das Multi Frame Generation auf den Faktor 6x anzuheben.

Spätestens morgen früh zum GeForce-On-Stream werden wir dann die Details zu erfahren.