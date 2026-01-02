News
MSI und Gigabyte

Neue Modellvarianten der GeForce RTX 5090 erwartet

Neue Modellvarianten der GeForce RTX 5090 erwartet
Für die vom 6. bis 9. Januar stattfindende CES deutet sich der Start neuer Varianten der GeForce RTX 5090 an. So wirklich konkretes gibt es noch nicht, per Social Media aber haben sowohl Gigabyte als auch MSI einen Teaser veröffentlicht.

Bei MSI zeigt der Header des X-Profils eine Wettervorschau an. Ab dem ersten Januar deutet sich eine Gewitterwetterlage an, die ab dem 5. Januar von Gewittern spricht. Dies wird als Hinweis gedeutet, dass MSI hier eine neue Lightning-Karte vorstellen wird. Die letzte Karte dieser Serie war die GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z (Test).

Als Basis dürfte natürlich nur die GeForce RTX 5090 in Frage kommen. Welche besonderen Funktionen das Lightning-Modell zu bieten haben wird, dürfte neben der Optik die spannendste Frage sein.

MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning

Schon etwas konkreter wird es bei Gigabyte, wo ein Video des spanischen Social-Media-Auftritts mit dem dazugehörigen Text von einer "neuen Kategorie der Grafikleistung" spricht. Zudem scheint Gigabyte die Kühlung den Vordergrund zu rücken.

Im kurzen Video zu erahnen ist ein breiter Kühlkörper mit einem hinteren Lüfter in Turbinenoptik. Die typische RGB-Beleuchtung (RGB Halo) ist ebenfalls zu erkennen.

In der kommenden Woche werden wir wohl einen ersten Blick auf die das Lightning-Modell von MSI und eine neue AORUS-Karte von Gigabyte werfen können. Zusammen mit der ASUS ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Edition ist dabei auffällig, dass sich die Hersteller mehr und mehr auf die High-End-Modelle konzentrieren und diese trotz hoher Preise auch an den Mann bringen können.

