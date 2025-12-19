Werbung

Per Video gibt ASRock einen ersten Eindruck einer Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC, die man vermutlich zur CES Anfang Januar in Las Vegas vorstellen wird. Die Vorstellung auf der Messe ist wegen der zeitlichen Nähe wahrscheinlich, aber auch, weil eine Funktion der Karte direkt auf Las Vegas hindeutet.

Die Besonderheit der Karte ist sicherlich das auf der Stirnseite befindliche Display. Auf diesem können Systeminformationen, Datum und Uhrzeit, Wetterinformationen sowie Fotos und Videos dargestellt werden. Zudem ist die Karte komplett in Weiß gehalten, was auch für das PCB gilt. Drei Axiallüfter mit alternierender Laufrichtung sorgen für eine ausreichende Frischluftversorgung. Darunter befindet sich der Kühlkörper mit den Finnen, der wiederum von besonders schmalen Heatpipes mit der Abwärme der GPU versorgt wird.

Ein RGB-Element auf der Stirnseite neben dem Display sowie in den Lüftern setzen weitere optische Akzente. Die Backplate aus Metall ist ebenfalls weiß lackiert, lässt aber zahlreiche Öffnungen, so dass die Lüfter die Luft direkt durch den Kühler durchblasen können. Auf der Slotblende vorhanden sind dreimal DisplayPort 2.1a und einmal HDMI 2.1b.

Basis der ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC bildet, wenig überraschend, die Radeon RX 9070 XT. Demnach kommt hier die Navi-48-GPU mit 4.096 Shadereinheiten zum Einsatz. Den Boost-Takt gibt ASRock mit 3.100 MHz an.

Etwas widersprüchlich bzw. sogar verwirrend sind einige weitere technischen Angaben im Video. So spricht ASRock von einem 384 Bit breiten Speicherinterface, dabei verfügt die GPU nur über ein 256 Bit breites Interface. Vermutlich wird letzteres stimmen, was auch zu einer 16 GB fassenden Speicherkapazität passt. Zudem ist von einem 12V-2x6-Stromanschluss die Rede, die Renderings im Video zeigen aber nur einen 8-Pin-Anschluss.

Vermutlich wird ASRock die Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC wie gesagt zur CES vorstellen. Somit sind uns aktuell weder ein Preis noch die genaue Verfügbarkeit bekannt.