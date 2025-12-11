Werbung

AMD hat zwei neue Workstation-Modelle vorgestellt, welche die Serie rund um die Radeon AI PRO R9700 ergänzen sollen. Auch die Radeon AI PRO R9700S und R9600D verwenden dabei die Navi-48-GPU auf Basis der RDNA-4-Architektur. Die GPU-Ausbaustufen zwischen diesen beiden neuen Modellen sind leicht unterschiedlich, dennoch bieten beide Karten 32 GB an GDDR6-Speicher, der über eine Speicherbandbreite von 640 GB/s verfügt.

Die Radeon AI PRO R9700S bringt es auf 4.096 Shadereinheiten, organisiert in 64 Compute Units und bei einem maximalen Boost-Takt von 2.920 MHz auf eine Rechenleistung von 47,8 TFLOPS (FP32). Die Total Board Power (TBP) wird mit 300 W angegeben. Anstatt eines Radiallüfters wie auf der Radeon AI PRO R9700 ist hier allerdings nur ein Kühlkörper verbaut. Die Belüftung in der Workstation muss dafür sorgen, dass die Karte ausreichend Frischluft bekommt, um gekühlt zu werden.

Die Radeon AI PRO R9600D besitzt 48 aktive Compute Units und kommt damit auf 3.072 Shadereinheiten. Bei einem Boost-Takt von 2.020 MHz gibt AMD eine FP32-Rechenleistung von 24,8 TFLOPS an. Die TBP soll hier allerdings mit 150 W nur halb so hoch sein, was die Kühlung deutlich einfacher gestalten dürfte. Einen Lüfter gibt es hier ebenfalls nicht.

Mit Strom versorgt werden beide Karten über einen 12V-2x6-Anschluss. Zudem gibt es jeweils viermal DisplayPort 2.1a.

Ab wann die Karten erhältlich sein werden, ist nicht bekannt. Die Radeon AI PRO R9700 kündigte AMD zur Computex Ende Mai an. In den Handel kam die Karte aber erst Ende Oktober. Verkauft wird sie zu Preisen von 1.330 Euro. Wie teuer die beiden neuen Modelle sein werden, ist ebenfalls nicht bekannt.