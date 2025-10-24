Werbung

ASUS hat gemeinsam mit AMD und Activision eine neue limitierte Garfikkarte vorgestellt. Mit der TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition präsentiert der Hersteller eine Grafikkarte, die sich optisch am Stil der beliebten Shooter-Reihe orientiert und dazu das Black-Ops-7-Emblem mit markanten orangefarbenen Akzenten trägt.

Technisch basiert die Grafikkarte auf der aktuellen RDNA-4-Architektur von AMD und ist mit 16 GB GDDR6-VRAM ausgestattet. Auch diese nutzt die neueste Generation der AMD FidelityFX Super Resolution 4-Technologie (FSR 4), die auf maschinellem Lernen basiert und eine verbesserte Balance zwischen Bildqualität und Leistung liefert. Die Karte setzt wie die anderen Ableger der Radeon RX 9070 XT auf drei DisplayPort 2.1a-Anschlüsse und besitzt einen HDMI 2.1b-Anschluss.

In Sachen Kühltechnik wurde die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT laut ASUS vor allem auf maximale Effizienz ausgelegt. Drei 11-flügelige Axial-Tech-Lüfter sollen einen gleichmäßigen, starken Luftstrom über die große, optimierte Kühlstruktur erzeugen. In Phasen geringer Last schalten die Lüfter dank der 0dB-Technologie vollständig ab, um einen lautlosen Betrieb zu gewährleisten. Eine perforierte Aluminium-Backplate will zudem dafür sorgen, dass Wärme effizient abgeführt wird und die GPU-Temperatur stabil bleibt.

Ein technisches Highlight ist das Phasenwechsel-Wärmeleitpad, das die Wärmeübertragung zwischen GPU und Kühlsystem verbessern soll. Das Material bleibt bei Raumtemperatur fest, verflüssigt sich aber bei Erwärmung und füllt mikroskopische Unebenheiten aus. So soll eine gleichmäßigere Wärmeverteilung entstehen, was die Stabilität auch unter hoher Dauerlast erhöhen will. Gleichzeitig soll das Pad deutlich langlebiger sein als herkömmliche Wärmeleitpasten. Über einen Dual-BIOS-Schalter können Nutzer zusätzlich manuell zwischen Leistungs- und Quietmodus wechseln, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.

Zur strukturellen Stabilität besitzt die Grafikkarte ein robustes Metall-Exoskelett sowie eine GPU-Stütze, die ein Durchhängen verhindern kann. Doppelkugellager in den Lüftern wollen für eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu Standardlagern sorgen.

Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition ist auf 1.000 Einheiten limitiert, die an ausgewählte Händler weltweit ausgeliefert werden. Die Grafikkarte enthält zudem eine digitale Kopie der Standard-PC-Version des Spiels.