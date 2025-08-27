Werbung

Im April sickerten die ersten Informationen zur Radeon RX 9070 GRE durch und am 8. Mai schließlich wurde sie auf den Markt gebracht - allerdings nur in China. Doch die Kollegen von Wccftech wollen nun erfahren haben, dass AMD eine zweite GRE-Variante plant, die sich nicht nur technisch unterscheidet, sondern auch in Europa offiziell erhältlich sein soll. Als Release-Zeitraum wird bereits der September oder Oktober 2025 genannt.

Die rein chinesische Variante der Radeon RX 9070 GRE wurde zwar ebenfalls mit dem Navi-48-Chip ausgestattet, wurde jedoch auf 3.072 Shader-Einheiten gestutzt. Dies gilt auch für den Grafikspeicher und dessen Speicherinterface, denn AMD verbaute 12 GB GDDR6 mit 18 GBit/s samt 192-Bit-Anbindung. Der zweiten GRE-Variante soll laut den Angaben nicht dasselbe Schicksal ereilen. Genau wie bei der Radeon RX 9070 (XT), soll auch die zweite GRE-Version auf einen 16 GB VRAM inklusive 256-Bit-Interface setzen und auch in Europa gelauncht werden.

Natürlich sind noch nicht alle technischen Details bekannt. So fehlen die Angaben, über wie viele Shader-Einheiten, Compute-Units, RT- und KI-Beschleuniger die Radeon RX 9070 GRE 16 GB verfügen wird. Gleiches gilt für die Taktraten der Navi-48-GPU und für den Grafikspeicher inklusive Bandbreite. Ausgehend von 18 oder 20 GBit/s stehen jedoch 576 oder 640 GB/s im Raum. Doch auch beim Infinity-Cache herrscht derzeit noch Unklarheit, ob es 48 MB oder 64 MB sein werden. Bleiben wird es bei der PCIe-5.0-x16-Schnittstelle und der TDP von 220 W.

Für den Marktstart der Radeon RX 9070 GRE 16 GB wird bereits der nächste oder übernächste Monat angegeben. Unbekannt ist wie üblich der Preis, doch dieser muss natürlich unterhalb der Radeon RX 9070 liegen, sodass um die 500 Euro realistisch sind.