Neue Variante mit 16 GB

Radeon RX 9070 GRE möglicherweise ab September/Oktober erhältlich

Im April sickerten die ersten Informationen zur Radeon RX 9070 GRE durch und am 8. Mai schließlich wurde sie auf den Markt gebracht - allerdings nur in China. Doch die Kollegen von Wccftech wollen nun erfahren haben, dass AMD eine zweite GRE-Variante plant, die sich nicht nur technisch unterscheidet, sondern auch in Europa offiziell erhältlich sein soll. Als Release-Zeitraum wird bereits der September oder Oktober 2025 genannt.

Die rein chinesische Variante der Radeon RX 9070 GRE wurde zwar ebenfalls mit dem Navi-48-Chip ausgestattet, wurde jedoch auf 3.072 Shader-Einheiten gestutzt. Dies gilt auch für den Grafikspeicher und dessen Speicherinterface, denn AMD verbaute 12 GB GDDR6 mit 18 GBit/s samt 192-Bit-Anbindung. Der zweiten GRE-Variante soll laut den Angaben nicht dasselbe Schicksal ereilen. Genau wie bei der Radeon RX 9070 (XT), soll auch die zweite GRE-Version auf einen 16 GB VRAM inklusive 256-Bit-Interface setzen und auch in Europa gelauncht werden.

Natürlich sind noch nicht alle technischen Details bekannt. So fehlen die Angaben, über wie viele Shader-Einheiten, Compute-Units, RT- und KI-Beschleuniger die Radeon RX 9070 GRE 16 GB verfügen wird. Gleiches gilt für die Taktraten der Navi-48-GPU und für den Grafikspeicher inklusive Bandbreite. Ausgehend von 18 oder 20 GBit/s stehen jedoch 576 oder 640 GB/s im Raum. Doch auch beim Infinity-Cache herrscht derzeit noch Unklarheit, ob es 48 MB oder 64 MB sein werden. Bleiben wird es bei der PCIe-5.0-x16-Schnittstelle und der TDP von 220 W.

Für den Marktstart der Radeon RX 9070 GRE 16 GB wird bereits der nächste oder übernächste Monat angegeben. Unbekannt ist wie üblich der Preis, doch dieser muss natürlich unterhalb der Radeon RX 9070 liegen, sodass um die 500 Euro realistisch sind.

Gegenüberstellung der Radeon-RX-9070-Serie

Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 GRE 16 GB Radeon RX 9070 GRE 12 GB
Architektur RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4
Fertigung TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P
GPU Navi 48 Navi 48 Navi 48 Navi 48
Chipgröße 357 mm² 357 mm² 357 mm² 357 mm²
Anzahl der Transistoren 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden
Compute Units 64 56 ? 48
Shadereinheiten 4.096 3.584 ? 3.072
RT-Beschleuniger 64 56 ? 48
KI-Beschleuniger 128 112 ? 96
Game-Takt 2.400 MHz 2.070 MHz ? MHz 2.220 MHz
Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz ? MHz 2.790 MHz
Infinity Cache 64 MB 64 MB ? MB 48 MB
Grafikspeicher 16 GB GDDR6 (20 GBit/s) 16 GB GDDR6 (20 GBit/s) 16 GB GDDR6 (18 oder 20 GBit/s) 12 GB GDDR6 (18 GBit/s)
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 256 Bit 192 Bit
Speicherbandbreite 640 GB/s 640 GB/s576 oder 640 GB/s 432 GB/s
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16
TDP 304 W 220 W 220 W 220 W
Preis ab 629 Euro ab 579 Euro ? Euro nur in China erhältlich
Marktstart 6. März 2025 6. März 2025 September/Oktober 2025 8. Mai 2025
