Der Start der Radeon-RX-9070-Serie darf durchaus als erfolgreiche bezeichnet werden, denn immerhin sorgt AMD damit in diesem Preisbereich für eine gewisse Konkurrenz und damit wird NVIDIA der Markt der Grafikkarten nicht vollends überlassen. Das IT-Magazin ITHome will nun von zwei Quellen erfahren haben, dass es vor den ersten Karten der Radeon-RX-9060-Serie noch ein weiteres Modell geben wird, welchen sich zwischen diese zwei Serie setzt. So soll AMD eine Radeon RX 9070 GRE "Great Radeon Edition" planen.

Aktuell fehlt es an technischen Details zu einer vermeintlichen Radeon RX 9070 GRE. Die von ITHome genannten Quellen sollen keinerlei Informationen darüber vorweisen können und so wird darüber spekuliert, dass der Navi-48-Chip beschnitten wird. So wäre es denkbar, dass das Speicherinterface von 256 auf 192 Bit beschnitten wird, was auch zur Folge hätte, dass der Speicherausbau von 16 auf 12 GB zurückgeht. Wie viele CUs noch aktiv sind, dies hängt natürlich auch davon ab, in wie weit AMD eine Weiterverwertung der Navi-48-GPU vorsieht.

Zunächst einmal bleibt abzuwarten, ob AMD überhaupt eine Radeon RX 9070 GRE vorstellen wird. Darüber hinaus wäre dann aber noch nicht sichergestellt, dass diese auch nach Europa/Deutschland kommt, denn aus der Vergangenheit wissen wir, dass AMD auch in dieser Hinsicht andere Wege gehen kann.