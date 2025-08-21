Werbung

Bereits auf der Computex Ende Mai dieses Jahres zeigte INNO3D seine Frostbite-Pro-Modelle mit vormontiertem Wasserkühler im Single-Slot-Design. Zwischenzeitlich hat man zwei Modelle offiziell vorgestellt, so dass es die entsprechenden Produkteseiten gibt (GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite Pro / GeForce RTX 5080 ICHILL Frostbite Pro). Auf der aktuell laufenden gamescom stellte INNO3D die Modelle aus, so dass wir uns diese noch einmal genauer anschauen konnten.

Beide Modelle basieren auf den schnellsten beiden Chips der Blackwell-Generation: GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090. Aus technischer Sicht, bzw. hinsichtlich der GPU-Leistung und des Speicherausbaus unterscheiden sich die Karten somit nicht von jedem anderen Modell.

Das Hauptmerkmal der Karte ist sicherlich der vormontierte Wasserkühler von Alphacool. Auch dieser unterscheidet sich von den Endkunden-Modellen wie der von uns getesteten ICHILL Frostbite der GeForce RTX 5090. Das Anschluss-Terminal für den Wasserkühlungskreislauf befindet sich nicht an der Stirnseite der Karte, sondern hinten. Somit sind die Schläuche nach hinten gerichtet und ermöglichen nicht nur ein Single-Slot-Design des Kühlers selbst, sondern auch des Gesamtsystems. Somit lassen sich mehr Karten in einem System unterbringen.

Aktuell sind die Frostbite-Pro-Modelle noch nicht am Markt.