MSI erweitert sein Portfolio um zwei neue Modelle der EXPERT-Serie, die speziell für Kreativschaffende und professionelle Anwender entwickelt wurden. Konkret handelt es sich bei den beiden Karten um die GeForce RTX 5080 16G EXPERT und die RTX 5070 Ti 16G EXPERT.

Beide Modelle setzen auf die aktuelle NVIDIA-Architektur Blackwell und können damit die Grundlage auch für anspruchsvollere Anwendungen im Bereich KI, Rendering und technische Visualisierungen sein. Funktionen wie DLSS 4 und Raytracing sind selbstverständlich auch mit von der Partie.

Das Topmodell, die RTX 5080 16G EXPERT, will mit 16 GB an Speicher und einer hochwertigen Kühltechnik eine Plattform für Anwender bieten, die eine maximale Leistung benötigen. Sie richtet sich an Nutzer, die auch in professionellen Umgebungen unterwegs sind und hohe Ansprüche an ihre Hardware stellen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt daher auch bei stolzen 1.369 Euro.

Auch die RTX 5070 Ti 16G EXPERT verfügt über 16 GB an Speicher und liefert starke Performance für kreative und technisch anspruchsvolle Aufgaben. Mit einem Preis von 969 Euro präsentiert sie sich aber als ausgewogenere Lösung für alle, die auf Effizienz und ansprechendes Design gleichermaßen bedacht sind.

Neben der Leistung legt MSI bei der EXPERT-Serie auch Wert auf ein ansprechendes Design. Daher greift MSI auf ein schwarz-goldenes Aluminium-Gehäuse mit geometrischem Mesh-Muster und dezenten silbernen Details zurück, das für einen modernen wie eleganten Auftritt sorgen will. Eine schützende Abdeckung der Anschlüsse soll den optischen Gesamteindruck abrunden.

Für die notwendige Stabilität der GPUs soll das überarbeitete Kühlsystem FLOW FROZR 2 sorgen. Dieses setzt auf Push-Pull-Luftstrom, effiziente STORMFORCE-Lüfter und eine verbesserte Kühlkammer, die direkt auf den GPU-Kern wirken soll. Zusammen mit dem verstärkten Aluminiumgehäuse, das auch die passive Kühlung unterstützen will, sollen die Temperaturen selbst bei intensiver Nutzung im optimalen Bereich bleiben.

Ab Anfang August sollen die Karten über verschiedene Händler auf den Markt gebracht werden.