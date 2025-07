Werbung

Zum Wochenende präsentiert ZOTAC zwei neue GeForce-Grafikkarten der RTX-50-Familie, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm mit einer All-In-One-Wasserkühlung die Rolle des neuen Spitzenmodells des Herstellers einnimmt, zielt die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Low Profile auf besonders kompakte Systeme ab. Beide Modelle sollen ab August erhältlich sein.

Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 ArcticStorm AiO führt künftig das Produktportfolio des Herstellers als neues Spitzenmodell an. Hierfür kommt mit der GB202-GPU der bislang schnellste Chip, den NVIDIA für Spieler im Angebot hat, zum Einsatz – und das sogar leicht beschleunigt über ein werksseitiges Overclocking. Denn während NVIDIA für seine GeForce RTX 5090 einen Basis- und Boost-Takt von 2.010 MHz, bzw. mindestens 2.410 MHz vorsieht, soll das neue ZOTAC-Flaggschiff mindestens 2.437 MHz erreichen. Dazu gibt es 32 GB GDDR7-Videospeicher, welcher über einen 512 Bit breiten Datenkanal angeschlossen wird und mit 28 Gbps arbeitet.

Das eigentliche Highlight ist die Kühlung. Hier setzt ZOTAC auf einen All-In-One-Wasserkühler, dessen Radiator ein 360-mm-Modell umfasst. Es ist die erste High-End-Karte des Herstellers, die über einen solch großflächigen Kühlkörper verfügt. Das Triple-Gespann soll gegenüber den luftgekühlten Modellen einen deutlichen Temperatur- und Lautstärke-Vorsprung ermöglichen und damit letztendlich eine höhere Leistung bieten. ZOTAC verspricht ein bis zu 30 % leiseres Betriebsgeräusch und bis zu 50 % niedrigere Temperaturen.

Die Platine selbst fällt dagegen mit 251,6 x 160,1 x 49 mm recht kompakt aus und wird für eine TDP von 575 W über zwei 12VHPWR-Anschlüsse mit Strom versorgt. 2,5 Slots in der Höhe belegt das High-End-Modell an Platz. Unter der Kunststoff-Abdeckung im Infinity-Mirror-Lock und mit kantigem Design sowie natürlich einem auffälligen 4-Zonen-ARGB-Beleuchtungssystem gibt es eine vollflächige Kupferkühlplatte für GPU, Speicher und Spannungswandler, was für eine optimale Wärmeabfuhr sorgen soll. Die Tubes kommen auf eine Länge von 520 mm.

Zwei Slots, inklusive halbhoher Blende

Mit Abmessungen von 182,5 x 69 x 38,2 mm deutlich kompakter fällt dagegen die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Low Profile aus. Namensgebend ist die deutlich reduzierte Tiefe der Platine und das schlanke Single-Slot-Design der Slotblende, wenngleich das Kühlsystem weiterhin zwei Slots in der Höhe an Platz einnimmt. Dafür gibt es gleich drei 40-mm-Lüfter und zahlreiche Aluminiumfinnen für die Kühlung der GeForce RTX 5060 mit ihren 3.840 Shadereinheiten und dem 8 GB großen GDDR7-Videospeicher. Die Taktraten werden mit 2.497 MHz im Boost angegeben und entsprechen damit den Referenzvorgaben. Es ist die kleinste ZOTAC-Grafikkarte auf Basis der RTX 50 und soll in 99 % aller PC-Gehäuse passen.

Sowohl die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5090 ArtcticStrom AiO als auch die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Low Profile sollen ab August in die Läden kommen. Zumindest das kleine Modell wird im Preisvergleich bereits zu einem Preis von knapp über 350 Euro gelistet.