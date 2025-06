"Back to the Future" 2.5 von ASUS

Bereits mehrfach hat ASUS sein BTF-Ökosystem ausgebaut und weiterentwickelt. Zuletzt gab es zur Computex mit Colorful und Sapphires PhantomLink den lang erwarteten Einstieg eines weiteren Herstellers. Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Bilibili hat ASUS nun eine Vorschau auf BTF 2.5 gegeben – einer Weiterentwicklung des aktuellen Standards.

Inzwischen hat ASUS verstanden, dass es nicht so einfach ist, seine Nutzerschaft auf ein derartiges Ökosystem zu bringen, ohne dass sich diese in gewisser Weise darauf festlegen müssen. Die neuesten BTF-Grafikkarten von ASUS verfügen daher nicht nur über den GC-HPWR-Anschluss zur Versorgung der Grafikkarte direkt über das Mainboard, sondern auch über die externe Versorgung via 12VHPWR/12V-2x6 oder 8-Pin. Allerdings sind es genau diese, die langfristig überflüssig gemacht werden sollen.

Aber zumindest die Probleme mit dem 12VHPWR/12V-2x6, dessen Überhitzung und Limitierung auf 600 W, will ASUS umgehen können. Der GC-HPWR-Anschluss ermöglicht bis zu 1.000 W und bietet damit deutlich mehr Spielraum.

ASUS demonstriert die theoretische Versorgung eines Verbrauchers mit 680, 1.300 und 1.900 W über ein einzelnes Netzteil. Dabei soll der GC-HPWR-Anschluss nicht übermäßig warm geworden sein. Das Wärmebild zeigt nicht einmal 40 °C an. Über den Einsatz von viel Kupfer und breiten Kontaktflächen im PCB des GC-HPWR will ASUS einen niedrigeren Kontaktwiederstand erreicht haben. In einem Extremtest lieferten zwei Netzteile sogar einmal etwa 1.400 und einmal etwa 1.250 W, zusammen also etwa 2.650 W über den Anschluss.

Ob sich der BTF-Standard von ASUS wird durchsetzen können, wird von zahlreichen Faktoren abhängen. Die Beschränkung, sich an ein Ökosystem eines Herstellers zu binden, dürften die größte Hürde sein. Mit dem Eintritt von Sapphire und Colorful ist es nicht getan, hier muss sicherlich noch weit mehr geschehen. Hinzu kommt, dass ASUS und BTF als Standard beweisen müssen, dass sie auch langlebig sind. Sicherlich will sich niemand heute ein Mainboard mitsamt Grafikkarte kaufen, nur um dann in zwei Jahren wieder ein neues Mainboard kaufen zu müssen, da die neue BTF-Grafikkarten wieder einen anderen Anschluss verwenden.

