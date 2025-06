Werbung

Per Product Change Notification (PCN) hat Intel die Einstellung der Arc A750 Limited Edition angekündigt, so dass die zweitschnellste Karte der Alchemist-Generation ab Ende Juni 2025 nicht mehr direkt bei Intel durch die Partner bestellt werden kann. Bis Ende September 2025 sollen die letzten Auslieferungen stattfinden. Betroffen ist jedoch nur die von Intel vorgestellte Limited Edition mit 8 GB, während die GPU als solches wohl weiterhin verfügbar sein wird. Die Custom-Designs der Partner sind davon nicht betroffen, wobei diese sicherlich inzwischen auf die Arc B580 (Test) umschwenken werden.

Zudem stellt Intel die mobilen Varianten A350, A370, A530, A570, A750 und A770 ein. Diese können noch bis Mitte November 2025 bestellt und sollen dann bis in den Mai 2026 ausgeliefert werden.

Außerdem gibt es ein weiteres Lebenszeichen der größeren Battlemage-GPU BMG-G31. Diese findet sich in einem Commit zum Mesa-Treiber und wird als "Update names for BMG G31 PCI IDs" klar benannt. Weitere Details abseits der vier genannten IDs, was auf vier Produkte hindeutet, gibt es allerdings nicht.

CHIPSET(0xe220, bmg, "BMG G31", "Intel(R) Graphics")

CHIPSET(0xe221, bmg, "BMG G31", "Intel(R) Graphics")

CHIPSET(0xe222, bmg, "BMG G31", "Intel(R) Graphics")

CHIPSET(0xe223, bmg, "BMG G31", "Intel(R) Graphics")

Im Vorfeld der diesjährigen Computex trommelte Intel fleißig und warb für Neuigkeiten von der Messe, die sich dann als neue Arc-Pro-Serie herausstellte. Zu einer vermeintlichen Arc B770 oder B750 gab es dann aber bis auf ein per Social-Media verkündetes "Stay tuned!" nichts. Wie lange Intel schon an BMG-G31 werkelt, zeigt unter anderem, dass wir Test- und Analysewerkzeuge bei unserem Besuch der Packaging-Fab von Intel in Malaysia im August 2023 erspähten. Zwischenzeitlich soll Intel die Umsetzung konkreter Produkte auf Basis dieses Chips dann aber eingestellt haben. Seit Wochen und Monaten halten sich immer wieder Gerüchte, dass es doch noch zu einer Umsetzung kommen könnte.