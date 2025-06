Werbung

Auf der Computex präsentierte MSI in einer speziellen Ausstellungsfläche einige Konzepte und besondere Kühllösungen, darunter auch die Cyclone-Serie, die viele sicherlich noch aus alten Zeiten kennen. Zu nennen wären hier die MSI Radeon HD 4890 Cyclon oder eine MSI N460GTX Cyclone 768D5. Gut 15 Jahre und mehr ist es hier, dass wir diese Karten sahen – mit der GeForce RTX 5060 kehren sie zurück.

Nun hat MSI die GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC offiziell vorgestellt. Wie der Name bereits vermuten lässt, basiert diese auf der GeForce RTX 5060, die wir nach dem Messe-Trouble erst gestern in einer ersten Variante im Test hatten.

Das ikonische Merkmal der Cyclone-Kühlung ist der offene Axiallüfter, der auf zwei Seiten von einer Heatpipe nebst daran befestigten Kühlrippen umrundet wird. Auf der GPU selbst sitzt ein runter Kühlkörper mit sternförmig von der Mitte führenden Lamellen. Für die 150 W ab Abwärme, die bei einer GeForce RTX 5060 anfallen, sollte diese Kühlung ausreichend sein. Ansonsten hat sich die Technik bei den Kühlern deutlich weiterentwickelt und nicht ohne Grund sehen wir aktuell zumeist einen anderen Aufbau für den Lüfter und den darunterliegenden Kühler.

Die weiteren technischen Daten der GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC sind auf der offiziellen Produktseite zu finden. Dort werden dann auch die technischen Daten genannt, wenngleich diese als Variante der GeForce RTX 5060 nicht weiter überraschend sind.

Was genau MSI dazu bewogen hat, eine solche Karte aufzulegen, ist nicht bekannt. Aktuell bietet MSI in der GeForce-RTX-50-Serie bereits dutzende Modelle in verschiedenen Serien an, so dass man schon einmal den Überblick verlieren kann. Ob, wann und zu welchem Preis die GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC hierzulande erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Auch ob es weitere Modelle geben wird, ist nicht bekannt. Spannend wäre sicherlich, wie sich die Kühlung heutzutage gegen einen Standard-Axial-Kühler schlägt.

