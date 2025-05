Werbung

Auf der Computex zeigt Sapphire neue Produkte aus den Bereichen Mainboards, Grafikkarten und kompakten Mini-Systemen. An dieser Stelle wollen wir uns auf den Eintritt Sapphires ins BTF-Ökosystem von ASUS konzentrieren. Den dazugehörigen Anschluss nennt Sapphire PhantomLink und wird diesen nicht nur zum Start auf einer Grafikkarte anbieten, sondern auch auf einem seiner Mainboards. Zum NITRO+ X870EA WIFI PhantomLink haben wir eine gesonderte News. BTF bzw. PhantomLink sollen die Notwendigkeit zusätzlicher Kabel zur Stromversorgung der Grafikkarte beseitigen.

Die NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition basiert – wie der Name schon sagt – auf der Radeon RX 9070 XT, wie wir sie bereits im Test hatten. Es gibt also weiterhin den 12VHPWR-Anschluss auf Rückseite hinter der abnehmbaren Backplate-Abdeckung.

Die Besonderheit ist der PhantomLink, der mechanisch und in der Belegung identisch zum BTF von ASUS ist. An dieser Stelle ist zum Beispiel auf die TUF Gaming Radeon RX 9070 XT BTF White OC Edition verwiesen, die von ASUS vorgestellt wurde und für den Hersteller das BTF-Ökosystem ausbauen soll. Wie auch bei BTF in der aktuellen Version, kann der PhantomLink-Anschluss entfernt werden, so dass die Karte auf jedem anderen Mainboard eingebaut werden kann.

Mit der Zusammenarbeit wird es möglich, eine BTF-Karte von ASUS auf dem NITRO+ X870EA WIFI PhantomLink einzusetzen oder die NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition findet auf einem BTF-Mainboard Platz. Allerdings findet Sapphire den Namen PhantomLink für die Technik besser geeignet als BTF, wenngleich auf dem Mainboard noch eine BTF-Beschriftung zu finden ist.

Die erste Karte mit PhantomLink soll im dritten Quartal auf den Markt kommen. Das NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT PhantomLink Edition ist für September angesagt.