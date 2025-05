Werbung

In der vergangenen Woche, also noch vor der Computex 2025, stellte ASUS einige weiße Modelle der GeForce-RTX-50-Serie vor, von denen zumindest ein Modell auch als BTF-Variante erscheinen soll. In den Messehallen haben wir unter den vielen unterschiedlichen Grafikkarten, die ausgestellt sind, aber auch eine TUF Gaming Radeon RX 9070 XT BTF White OC Edition entdeckt, die nicht nur über den weißen Kühler (mit weiterhin schwarzem PCB und Anschlüssen) auf sich aufmerksam macht, sondern die auch über einen GC-HPWR-Anschluss verfügt.

Damit aber nicht genug, denn anders als die bisher vorgestellten Varianten der TUF Gaming Radeon RX 9070 XT setzt das White-Modell auch auf einen 12V-2x6-Anschluss auf der Stirnseite der Karte anstatt auf dreimal 8-Pin. Dies wird einigen potentiellen Käufern gefallen, andere hätten lieber die 8-Pin-Anschlüsse gesehen, allerdings kommt eine Radeon RX 9070 XT mit ihrer Leistungsaufnahme von bis zu 350 W auch nicht in die Nähe dessen, wo es mit dem 12V-2x6 gefährlich werden kann – wie wir das bei der GeForce RTX 5090 schon gesehen haben.

Immerhin konnten wir nun auch einmal den neuen GC-HPWR-Anschluss sowie die Möglichkeit, eine BTF-Karte auf die eine oder andere Seite zur versorgen, genauer betrachten. Wird der GC-HPWR-Anschluss nicht benötigt, muss er schlicht und ergreifend auch nicht angesteckt werden, so dass eine solche Karte auch in einem Non-BTF-Mainboard betrieben werden kann. Erfolgt dann die Umstellung auf ein BTF-Ökosystem, wird der GC-HPWR-Anschluss auf die entsprechenden Kontaktflächen auf der Grafikkarte gesteckt und der kleine Zwischenstecker wiederum findet im entsprechenden Steckplatz auf dem Mainboard seinen Platz. Wie sich der GC-HPWR-Anschluss hinsichtlich der zusätzlichen Übergangswiderstände verhält, lässt sich unsererseits aktuell nicht abschätzen. ASUS hat sich aber für viel Kupfer im GC-HPWR-Anschluss und für große Kontaktflächen entschieden.

Zudem deutet sich an, dass nun auch endlich andere Grafikkarten-Hersteller die BTF-Umsetzung von ASUS alias GC-HPWR nutzen werden. Damit wäre der Nutzer dann nicht mehr nur auf Karten von ASUS beschränkt.

Ab wann die ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT BTF White OC Edition in den Handel kommen wird, ist uns nicht bekannt. Auch einen Preis nennt ASUS noch nicht. Die BTF-Karten der GeForce-RTX-50-Serie sollen im dritten Quartal auf den Markt kommen.