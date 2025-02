Werbung

Einer der größten Kritikpunkte unseres Tests der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition und auch im Rahmen des Nachtests war die zu hohe Lautstärke. Hinzu kam, dass der vierte Lüfter völlig unnötig zu sein scheint und zumindest das GeForce-RTX-5080-Modell gut darauf verzichten könnte. Selbst mit dem Quiet-BIOS war die Karte zu laut und das bei eigentlich guten Temperaturen.

Nun hat ASUS ein BIOS-Update für die ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition und ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition veröffentlicht. Das dazugehörige Update-Tool hat eine Größe von 25 MB und beinhaltet ein neues Quiet-BIOS (Q-Mode) sowie die aktuelle Version für einen Flashback. Das Performance-BIOS (P-Mode) passt ASUS nicht weiter an. Umschrieben wird das Update mit "BIOS update for "Quiet Mode", for a more silent fan curve".

Um das Update auf dem richtigen BIOS auszuführen, muss der BIOS-Schalter auf der richtigen Stellung anstehen. Ansonsten wird vermutlich das Performance-BIOS überschrieben.

Die Download-Links für die beiden Karten findet ihr hier:

