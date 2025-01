Werbung

Das Entwicklerstudio CD Projekt RED hat mit Cyberpunk 2077 nicht nur eines der besten Spiele der vergangenen Jahre veröffentlicht, sondern liefert REDengine 4 auch aus technischer Sicht immer wieder ein Highlight. Im Zusammenhang mit der GeForce-RTX-50-Serie auf Basis der Blackwell-Architektur wurde nun der Patch 2.21 veröffentlicht, der die Unterstützung von DLSS 4 mit Multi Frame Generation mit sich bringt.

Für den Test der GeForce RTX 5090 Founders Edition haben wir uns DLSS 4 und Multi Frame Generation genauer angeschaut. DLSS 4 bringt unter anderem ein neues KI-Modell für das Upscaling (DLSS Super Resolution), Ray Reconstruction und Frame Generation. Dieses neue KI-Modell ist ein sogenanntes Transformer-Modell. Es basiert auf einem spezialisierten Vision Transformer, der die relative Bedeutung jedes Pixels nicht nur innerhalb eines Frames, sondern auch über mehrere Frames hinweg analysieren kann. Der Vision Transformer nutzt dabei doppelt so viele Parameter wie das vorherige CNN, was zu einer deutlich verbesserten Darstellungsqualität führt. Auch dazu an dieser Stelle der Verweis auf den Artikel.

DLSS Super Resolution und Ray Reconstruction mit dem neuen Transformer-Modell stehen auch mit den Karten der GeForce-RTX-20- (Turing) und GeForce-RTX-30-Serie (Ampere) zur Verfügung. Für die GeForce-RTX-40-Serie (Ada Lovelace) kommt dann noch die Frame Generation hinzu. Die noch nicht erhältlichen Karten der GeForce-RTX-50-Serie (Blackwell) ergänzen dann Multi Frame Generation. Während wir schon in der Lage sind, dies auszuführen, werden die GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 erst ab dem 30. Januar im Handel sein und dennoch ist der Patch nun bereits erschienen.

Auszug aus den Patch Notes, die für den PC relevant sind:

Für Grafikkarten der „GeForce RTX 50“-Reihe wurde Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation hinzugefügt, was die FPS erhöht, indem per KI bis zu dreimal mehr Bilder als normalerweise gerendert generiert werden – diese Option ist ab dem 30. Januar mit der „GeForce RTX 50“-Reihe möglich. DLSS 4 bietet außerdem für RTX-Karten der 50er- und 40er-Reihe schnellere einzelne Frame Generation, wobei weniger Speicherplatz verwendet wird als bisher. Außerdem kannst du jetzt bei allen „GeForce RTX“-Grafikkarten zwischen dem CNN-Modell und dem neuen Transformermodell für DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution und DLAA wählen. Das neue Transformermodell verbessert Stabilität, Beleuchtung und Details in der Bewegung.

Fehler mit Artefakten und Smudging auf Bildschirmen im Spiel, wenn DLSS Ray Reconstruction benutzt wurde, wurden behoben.

Die Option „Frame Generation“ in den Grafikeinstellungen wird jetzt wie vorgesehen zurückgesetzt, wenn die Skalierung der Auflösung auf AUS gestellt wird.

Besitzer einer GeForce-RTX-30- oder GeForce-RTX-40-Karte können das neue Transformer-Modell für DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction und Frame Generation also bereits ausprobieren.

An dieser Stelle würden uns eure Eindrücke interessieren. Seht ihr die Unterschiede für das neue Transformer- und neue CNN-Modell? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.