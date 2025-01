Werbung

Von mehr als einer Preview kann man im Rahmen der Vorstellung der Radeon-RX-9070-Serie auf Basis der RDNA-4-Architektur bisher wohl noch nicht sprechen. Und dennoch gibt es auf der CES bei allen Boardpartnern von AMD auch die entsprechenden Karten zu sehen. Solche, die auch GeForce-RTX-50-Modelle ausstellen, haben sicherlich aufgrund der bisher noch limitierten Informationslage zur nächsten Radeon-RX-Generation eher ein nachgestelltes Interesse, sich aktuell schon mit den neuen AMD-Karten zu beschäftigen, aber dennoch gab es schon einige Karten zusehen.

Bei AMD gibt es im Rahmen eines Vergleichs zwischen FSR 3.2 und FSR 4 auch direkt Hardware von AMD zu sehen. Dabei handelt es sich aber nicht um das MBA-Design (Made by AMD), sondern um ein Engineering Sample, welches deutlich ausladender ist. Der Kühler erinnert eher an den einer Radeon-RX-7900-Karte. Allerdings kommt er auf eine Dicke von drei Slots, wie an der Slotblende deutlich zu erkennen ist.

Aus der Beschriftung der Karte auf der Rückseite lässt sich schließen, dass es sich um eine Radeon RX 9070 XT mit Hynix-Speicher handelt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse und AMD hat auch schon angekündigt, dass man diesem treu bleibt und nicht auf 12VHPWR wechselt. Warum einige Boardpartner ihre Karte mit gleich drei 8-Pin-Anschlüssen ausstatten, ist uns allerdings ein Rätsel. Wir gehen nicht davon aus, dass eine Radeon RX 9070 XT mehr als 375 W verbrauchen wird.

Für den in der Demo gezeigten FSR-Vergleich muss AMD die neue RDNA-4-Hardware zum Einsatz bringen, da FSR 4 aktuell nur auf eben dieser neuen Architektur läuft. Auf die Demo von FSR 4 werden wir in einer gesonderten Meldung noch genauer eingehen.

RDNA 4 unterstützt PCI-Express 5.0

Da uns aber auch einige Karten der Boardpartner auf der Messe gezeigt wurden, können wir zumindest ein weiteres Detail erkennen: Offenbar bieten die Karten mit RDNA-4-Architektur die Unterstützung für PCI-Express 5.0. Die Kontakte bzw. die Pinleiste weißt das entsprechende Layout auf, wie wir es schon bei der Intel Arc B580 und seit der CES auch bei den GeForce-RTX-50-Karten gesehen haben.

AMD wollte uns gegenüber nicht bestätigen, dass die Radeon RX 9070 XT und Radeon RX 9070 PCI-Express 5.0 unterstützen wird.

Die Partnermodelle

Von den meisten der Boardpartner AMDs haben wir uns die Modelle der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT bereits anschauen können. Einige Fotos findet ihr in folgender Galerie: