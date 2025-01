Werbung

Neben den zahlreichen Neuankündigungen bei den Prozessoren für das erste Quartal und das erste Halbjahr 2025, gibt AMD auf der CES eine kleine Vorschau auf die Neuerungen am Grafikkarten-Segment. Neben dem Referenzdesign gibt es die ersten Karten der Boardpartner zu sehen. Außerdem werden viele der bisher bekannten Gerüchte bestätigt – darunter die Tatsache, dass AMD die Namensgebung ändert.

Im ersten Quartal 2025 sollen die AMD Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT auf den Markt kommen. Für die Umbenennung macht AMD gleich mehrere Gründe geltend: So soll die Radeon-RX-8000-Serie den integrierten und mobilen Lösungen auf Basis der RDNA-3.5-Architektur vorbehalten bleiben. Zudem sieht AMD eine Radeon-RX-9000-Serie hinsichtlich der Namensgebung in besserer Synchronisation mit den Ryzen-9000-Prozessoren.

Weiterhin zielt AMD mit den neuen Modellnamen direkt auf die Konkurrenz. NVIDIA wird auf der CES die GeForce-RTX-50-Serie vorstellen. Eine Radeon RX 9070 (XT) soll es demnach aber eher mit einer GeForce RTX 4070 (Super/Ti) aufnehmen. Ob es sogar für eine GeForce RTX 5070 reicht, wird sich zeigen müssen. Eine Radeon RX 9060 wird im Rahmen der Positionierung ebenfalls bereits angekündigt.

Zu den technischen Daten der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT hat AMD nur wenig verraten. Die RDNA-4-Architektur dürfte in vielen Aspekten weiterentwickelt worden sein. Unter anderem kommen die hier verwendeten Raytracing-Einheiten der dritten Generation bereits im Custom-Chip für die Sony PlayStation 5 Pro zum Einsatz.

AMD spricht von optimierten Compute Units, einer höhere Raytracing-Leistung pro Compute Unit, einer neuen Display-Engine mit verbesserter Encoding-Qualität sowie von der zweiten Generation an KI-Beschleunigern. Bei AMD wird man also um das Thema KI nicht herumkommen, wenngleich es hier womöglich sinnvoll zum Einsatz kommen wird: Stichwort FSR 4. Gefertigt werden die RDNA-4-GPUs in einem 4-nm-Prozess.

Das wären dann aber auch schon die Angaben zu den technischen Details, die AMD im Vorfeld gemacht hat. Etwaige Details, die im Rahmen der Keynote genannt wurde, reichen wir nach.

Neben der neuen Hardware eine wichtige Rollen spielen wird FidelityFX Super Resolution 4 oder kurz FSR 4. Die neue Upscaling-Technik soll explizit für die RDNA-4-Architektur entwickelt worden sein. Ob dies nun bedeutet, dass sie nur auf den neuen Karten funktionieren wird, bleibt abzuwarten.

FSR 4 soll ein hochqualitatives Upscaling auf 4K-Auflösung ermöglichen. Zudem soll das Upscaling samt Frame Generation die FPS noch einmal deutlich noch oben hieven. Schlussendlich hilft Anti-Lag 2 die Latenzen niedrig zu halten. Weitere Details zu FSR 4 sind dann mit der Vorstellung der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT zu erwarten.

Mehr Details auf der Messe

Da es sich die Boardpartner nicht nehmen lassen werden ihre Modelle der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT auf der CES zu präsentieren, erwarten wir uns weitere Informationen zu diesen. Preise und Verfügbarkeit sind sicherlich neben dem Leistungsniveau die spannendsten Details.