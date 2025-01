Werbung

In diesem Jahr kann die CES mit einer wahren Nachrichtenflut aufwarten und das in allen Bereichen: Prozessoren, Notebook, Grafikkarten und zahlreichen weiteren Produktkategorien. MSI reiht sich an dieser Stelle ein und da man zahlreiche Produktkategorien abdeckt, hat man auch hunderte neue Produkte mitgebacht. Alleine fast 50 fallen dabei auf die zahlreichen Modelle der GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti und GeForce RTX 5070.

Zumindest die Serien wollen wir euch in aller Kürze vorstellen, auf die einzelnen Modelle können wir im Umfang kaum eingehen. Die groben technischen Daten sind ohnehin von NVIDIA in Form der GeForce-RTX-50-Serie vorgegeben.

Suprim (Liquid):

Die Flaggschiff-Modelle stammen einmal mehr aus der Suprim-Serie. Geplant sind hier auch wassergekühlte Varianten mit 360-mm-Radiator. Der Wasserkühler aus Kupfer soll für niedrige Temperaturen sorgen.

In den luftgekühlten Varianten setzt MSI auf drei Axiallüfter und die STORMFORCE-Lüfter mit sieben Blättern. Eine Vapor Chamber nimmt in erster Instanz die Abwärme von GPU und Speicher auf. Das "Airflow Control System" mit "Wave Curved 4.0 und Air Antegrade Fin 2.0" mit einem speziellen Lamellendesign optimiert laut MSI den Luftstrom und reduziert Turbulenzen.

Vanguard:

Vanguard ist eine neue Grafikkarte-Serie von MSI und direkt unterhalb der Suprim-Serie angesidelt. Auch hier gibt es eine Vapor Chamber, drei Axiallüfter sowie Wave Curved 4.0 und Air Antegrade Fin 2.0. Der größte Unterschied dürfte in der Optik zu suchen sein. Während die Suprim-Serie eher zurückhaltend designed ist, zeigt die Vanguard-Serie auch eine auffällige RGB-Beleuchtung – zumindest auffälliger als bei der Suprim-Serie.

Gaming Trio:

Die Gaming-Trio-Serie kann fast schon als die Brot-und-Butter-Serie bezeichnet werden. Bei den Kühler-Technologien setzt MSI auf das gleiche Konzept bzw. die gleichen Ansätze. Ein paar Abstriche müssen bei der Materialwahl gemacht werden. Aluminium kommt im Kühler-Gehäuse weniger häufig zum Einsatz. Auf eine RGB-Beleuchtung muss aber auch hier nicht verzichtet werden.

Ventus:

Zu den günstigen Modellen gehören die Vertreter der Ventus-Serie. Je nach Modell setzt MSI hier auf zwei oder drei Axiallüfter. Als SFF-Ready-Karte können diese Modelle auch in besonders kompakten Systemen eingesetzt werden. Käufer, die auf das Preis/Leistungsverhältnis einen besonderen Wert legen, sollen hier richtig sein.

Inspire:

Den Abschluss bildet die ebenfalls neue Inspire-Serie. MSI spricht hier von einer "schlanken Mondrian-Gitter-Ästhetik", die sich in der Gitter-Struktur auf der Stirnseite ausdrückt. Mit ihren STORMFORCE-Lüftern und einer vernickelten Kupferbodenplatte sollen aber auch bei der Kühlung keine Abstriche gemacht werden müssen.

Über sechs Serien, die nicht allesamt auch alle GeForce-RTX-Modelle abdecken, kommt MSI auf eine beachtliche Anzahl an Grafikkarten-Neuvorstellungen. Etwa 50 an der Zahl dürften es sein. Selbst wenn man sich also auf ein bestimmtes GeForce-Modell festgelegt hat, hat man bei MSI noch eine gewaltige Auswahl. Häufig aber dürfte der Preis bestimmen, welches GeForce-Modell und welche Modellvariante des Herstellers es dann wird.

Messebilder

Auf der CES konnten wir uns fast alle neuen Modelle einmal anschauen. Ein paar Bilder dazu findet ihr in der folgenden Galerie: