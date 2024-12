Werbung

Für das erste Quartal hat AMD die nächste Radeon-Generation auf Basis der RDNA-4-Architektur angekündigt, aber anders als bei der nächsten GeForce-Generation sind zu den neuen Radeon-Modellen noch recht wenige technische Details bekannt. Einzig die Optik der Referenzkarte sowie die Namensgebung scheint inzwischen gesichert zu sein.

Während NVIDIA den 12VHPWR-Anschluss in seiner verbesserten Form als 12V-2×6 für die GeForce-RTX-50-Serie einsetzen wird und den Boardpartner dabei vermutlich auch keinerlei Option für die PCI-Express-Stromanschlüsse lässt, soll AMD weiterhin auf den altbewährten Standard setzen. Dies geht aus einem Post im Forum von Chiphell hervor. So verzichtet AMD beim MBA-Design (Made by AMD) auf 12V-2×6 und macht es für seine Partner auch nicht zur Vorschrift.

Die Gründe dafür könnten die gleichen wie auch schon bei der Radeon RX 7900 GRE als zuletzt vorgestelltes AMD-Modell sein: Die Buchsen und Stecker des PCI-Express-Standards haben sich bewährt und sind für ein Design mit bis zu 375 W ausreichend. Auch der Verzicht auf einen Adapter wird seitens AMD positiv erwähnt. Intel gab zum Start der Arc B580 alias Battlemage ähnliche Gründe an.