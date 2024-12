Sieht so die Radeon RX 8000 XT aus?

Per Werbebanner könnte AMD das MBA-Design (Made by AMD) der Radeon RX 8800 XT verraten haben. Auf Reddit sind zwei Banner aufgetaucht, die in bisher unbekanntes Design einer Grafikkarte zeigen. Einen direkten Hinweis auf die Radeon-RX-8000-Serie auf Basis der RDNA-4-Architektur gibt es allerdings nicht.

Das Design mit drei Axiallüftern und der grauen Einfassung gab es in der Radeon-RX-6000-Serie in ähnlicher Form schon einmal, war jedoch im Detail doch anders. Mit der Radeon-RX-7000-Serie wechselte AMD dann auf ein fast schwarzes Design. Am Ende wird man aber schwer abschätzen können, ob es sich um ein zukünftiges Produkt oder nur eine beispielshafte Darstellung handelt.

Im ersten Quartal 2025 wird AMD die nächste Radeon-Generation vorstellen. Vermutlich wird es schon zur CES Anfang Januar soweit sein. Ab wann die Karten dann verfügbar sein werden, ist jedoch nicht bekannt. Die Ausrichtung seitens AMD ist klar: Über das Preis/Leistungsverhältnis will man es richtigen. Einen Angriff auf das High-End-Segment wird es von AMD nicht geben. Auch NVIDIA wird offenbar die nächste GeForce-Generation vorstellen und so erwarteten uns viele Neuheiten im Grafikkarten-Markt.

Oder doch als Radeon RX 9070 und Co?

Leaker All the Watts bringt eine Änderung der Produktnamen ins Spiel. Demnach könnte AMD die neuen Karten mit folgendem Schema auf den Markt bringen: