Grafikkarten-Hersteller Inno3D ist natürlich auch auf der Computex 2024 vertreten. Die GeForce 50er-Serie ist leider noch weit entfernt. Bis es dazu neue Infos gibt, zeigt Inno3D aber einige neue Modelle der 40er-Serie. Besonders durch die aktuell günstigen Preise für Grafikkarten können Fans hier fündig werden.

So gibt es am Messe-Stand die RTX 4060 Ti in der IChill X3 White Version zu sehen. Diese zeichnet sich durch den extra großen Kühlkörper aus. Dazu kommen 8GB Speicher, die die Karte eher zu einem günstigen Einsteiger-Gerät machen. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite. Bei den High-End-Karten gibt es auch Modelle mit der IChill-Kühlung. Beispielsweise wird auf der Computex die 4090 vorgestellt, die in der wassergekühlten Version in Zusammenarbeit mit AlphaCool entstanden ist. So können Käufer sich ein vorinstalliertes System zulegen und müssen nicht auf verschiedene Quellen zugreifen, um das eigene System mit einer Wasserkühlung auszurüsten.

Neben dem Top-Modell hat Inno3D auch andere aktuelle Grafikkarten im Showcase. Hier sollen Käufer für jeden Build fündig werden. Die RTX 4080 Super X3 benötigt nur zwei Slot-Blenden zum Einbau und richtet sich somit an kleinere Systeme mit begrenztem Platz, die dennoch auf hohe Grafik-Leistung setzen. Wem Karten der 4070er-Reihe genügen, dem bietet Inno3D eine ganz eigene Reihe für Small Form Faktor (SFF) Systeme. Diese Karten sind nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Länge reduziert, um möglichst platzsparend zu sein. Das kleinste Modell am Computex-Stand deckt dann die RTX 4060 Compact ab. Bis zum Release der neuen Editionen lassen sich die Karten aufgrund der aktuellen Über-Produktion zu günstigen Preisen erstehen. Eine Übersicht aller verfügbaren Karten findet sich auf der Webseite von Inno3D. In der Hardwareluxx-Grafikkarten-Kaufberatung finden sich auch einige Inno3D-Modelle.