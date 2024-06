Werbung

Sparkle ist einer der exklusiven Partner von Grafikkarten mit Intels Arc-GPUs, von denen wir uns bereits ein paar Modelle angeschaut hatten. Auf der Computex gab es keinerlei neue Modelle zu sehen, die in Kürze auf den Markt kommen werden. Allerdings hat Intel mit Lunar Lake einen ersten Prozessor vorgestellt, der eine integrierte Grafiklösung auf Basis der Xe2-Architektur verwendet. Diese soll in Form von Battlemage dann auch für diskrete Grafikkarten zum Einsatz kommen.

Auf dem Messestand zu sehen gab es allerdings Hardware mit Intel-Chips – nicht nur Grafikkarten, sondern auch Docks und externe Grafiklösungen. Darunter die Intel Arc A770 TBT Display, die über einen Thunderbolt-Chip (vermutlich Titan Ridge) verfügen soll. Damit ist es möglich, ein weiteres Thunderbolt-Gerät, wie einen kompletten Monitor über die Grafikkarte zu versorgen. Uns sind aktuell keinerlei Monitore bekannt, die sich extern über eine Thunderbolt-Verbindung sowohl mit den Bilddaten als auch mit Strom versorgen lassen.

Außerdem gibt es eine eGPU zu sehen, die ebenfalls per Thunderbolt angebunden wird. Einsatzgebiet sollen hier die mobilen Handhelds sein, die dann stationär (sozusagen im Docking-Mode) mit mehr Grafikleistung ausgestattet werden können. Verbaut ist eine Arc-A770-GPU mit 8 GB Grafikspeicher. Die Anbindung der eGPU Portable Gaming Station ist aber auch per OcuLink möglich, denn so mancher Handheld setzt eben auf diese Verbindung und nicht auf Thunderbolt.

Am Gehäuse der eGPU befinden sich ein paar zusätzliche Anschlüsse. Dazu gehören HDMI, DisplayPort, ein SD-Kartenleser und dreimal USB 3.0.

Kommen wir nun zu den Konzepten bei den Grafikkarten. Einerseits gezeigt wurde eine All-in-One-Lösung mit Wasserkühler auf der Grafikkarte und einem externen Radiator. Schnellverschlüsse am Ende der Karte sollen den Kreislauf aber auch flexibel machen.

Ein weiteres Konzept zeigt eine Hybrid-Kühllösung, bei der sich alle Komponenten eines Wasserkühlungskreislaufs direkt auf der Karte befinden. MSI stellt zur Computex mit der GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION eine ähnliche Lösung vor. Auch Acer zeigte im vergangenen Jahr eine ähnliche Lösung.

Die von Sparkle gezeigte Lösung ist etwas dicker als zwei Slots und ohne genauer darauf zu achten wäre es schwierig festzustellen, dass es sich dabei um eine andere Kühlung handelt. Dies gilt zudem für die Umsetzungen von MSI und Acer.

Aktuell basieren die Konzepte auf der ersten Arc-Generation. Ob daraus auch für diese Generation oder überhaupt konkrete Produkte werden, konnte man nicht sagen. Kein Wort verloren hat Sparkle zu Battlemage, aber man dürfte hier sehnsüchtig auf die nächste Generation warten.