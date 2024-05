Werbung

Im letzten Jahr zur Computex 2023 hat MSI für künftige Grafikkarten neue Kühlungskonzepte vorgestellt. Die Ziele waren: Eine leisere und effektive Kühlung auf kleinerem Raum. Wenn es möglichst leise und effektiv sein soll, kommt eigentlich nur eine (AIO-)Wasserkühlung in Frage. Und nun zeigt MSI zur diesjährigen Computex ein Jahr später ein erstes, finalisiertes Produkt. Die MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION stellt die erste kompakte Grafikkarte mit einer AIO-Wasserkühlung dar.

Die finale Grafikkarte wurde von unseren Kollegen von Allround-PC ausfindig gemacht. Mit einer Slotbreite von 4 bis 4,5 ist die MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION zwar von der Dicke her nicht kompakt, dafür jedoch bei der Länge, wenn man bedenkt, dass eine komplette AIO-Wasserkühlung inklusive Radiator bereits verbaut ist und einen externen Radiator unnötig macht. Im Grunde handelt es sich kurz formuliert um eine wassergekühlte Grafikkarte im Luftkühler-Format.

Die Bilder zeigen einige detaillierte Einblicke ins Innere der MSI GeForce RTX 4090 24G SUPRIM FUZION. So ist ganz klar der GPU-Kühler inklusive Pumpe zu sehen. Die Wasser-Ein- und -Auslässe führen Richtung Slot-Blende zum bereits verbauten Radiator. Dessen Axiallüfter kühlen das erwärmte Wasser herunter, um möglichst kühles Wasser wieder in Richtung GPU zu befördern. Um daher das PCB, den Wasserkühler mit integrierter Pumpe, den Radiator und eben die Lüfter unter einen Hut zu bringen, wird von der Dicke her natürlich Platz benötigt, was die im Minimum Quad-Slot-Grafikkarte erklärt.

Die PCB-Rückseite wurde verständlicherweise mit einer Metall-Backplate versehen, um die Stabilität der gesamten Grafikkarte zu steigern. Bei dem Stromanschluss handelt es sich um den 12V-2x6-Anschluss. Unter der Haube steckt für die GeForce RTX 4090 typisch und unverändert die AD102-300-GPU, zusammen mit 24 GB GDDR6X-Speicher. Es fehlen jedoch weitere Details, wie die GPU- und VRAM-Taktraten oder Informationen zur Kühlleistung sowie natürlich der Preis und die Verfügbarkeit. Diese Informationshappen dürften sehr bald von MSI selbst auf der Computex 2024 verteilt werden.