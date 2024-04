Werbung

Gigabyte stellt eine neue, streng limitierte Edition von zwei seiner Produkte vor. So sollen das Z790 Mainboard und die RTX 4080 Super in der XTREME X ICE Edition erscheinen.

Beide Geräte sind passend zum Namen komplett in Weiß und Gold gehalten. Dazu kommen Elemente aus Titan-Kristall. Durch den Fertigungsprozess erhält jedes einzelne Exemplar einen einzigartigen Look, der sie von allen anderen unterscheidet. Bei der Grafikkarte sitzen diese Elemente auf den Lüftern und an der Kante. Dieser Look soll durch eine Plakette aus echtem Gold ergänzt werden, die die Seriennummer zeigt.

Das Z790 AORUS XTREME X ICE-Motherboard bietet unter anderem Wi-Fi 7-Unterstützung mit einer neu gestalteten Antenne bis hin zu einer Reihe von USB-Anschlüssen. Die Boards sind mit thermischen Vollmetalldesign ausgestattet. Dies soll eine ideale Kühlung des verbauten Systems sicherstellen. Über die EZ-Latch-Technologie lassen sich Elemente leicht ein- und ausbauen.

Die RTX 4080 Super als XTREME X ICE hat das WINDFORCE-Kühlsystem. Dieses verfügt über drei neu entwickelte 110-mm-Haifischlüfter, die sich abwechselnd drehen und von einem RGB-Ring umgeben sind. Hinzu kommen 12 Verbundkupfer-Heatpipes und eine große Dampfkammer, die direkt mit der GPU in Berührung kommt. Gemeinsam mit aktiven 3D-Lüftern und einer Bildschirmkühlung soll so für eine gleichmäßige Kühlung des Systems gesorgt werden. Dies ist besonders wichtig, da die Karte mit Übertaktungsleistung und dennoch gesicherter Langlebigkeit wirbt. Eine digitale Temperaturanzeige findet sich direkt am Gerät. Sollte es doch einmal Probleme mit der Stromversorgung geben, kann der verbaute Power-Indikator hier vorwarnen.

Aktuell gibt es noch keinen gesicherten Verkaufsstart für die Geräte. Der Preis für die streng limitierte XTREME X ICE Edition ist auch noch nicht bekannt.