ASUS hat eine weitere Karte in Zusammenarbeit mit Noctua angekündigt. Die GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition soll sich vor allem in der Kühlung von der Konkurrenz absetzen, was in den bisherigen Tests dieser Modelle meist auch gelungen ist. Angeschaut haben wir uns den direkten Vorgänger, die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition. Auch in Form der GeForce RTX 3070 und GeForce RTX 3080 gab es in der Vergangenheit bereits eine solche Umsetzung.

In der Basis verwendet die Karte die GeForce RTX 4080 Super mit AD103-GPU, die ab morgen in den Handel kommen soll. Alle technischen Details dazu kennen wir bereits. Die Leistung hingegen noch nicht, wenngleich es hier kaum Bewegung geben wird. Punkten soll die GeForce RTX 4080 Super vor allem über den günstigeren Startpreis. Für ASUS dürfte es nicht sonderlich kompliziert sein, von der vorherigen GeForce RTX 4080 auf das Super-Modell zu gehen – PCB und Kühler dürften weitestgehend identisch sein.

Am Design tut sich nichts. Für die Frischluft sorgen zwei Noctua NF-A12x25, die in der typischen Farbgestaltung daherkommen. Auch das restliche Design in der Einfassung des Lüfter, die Backplate und die Stirnseite der Karte orientieren sich daran.

Die Abmessungen der Karte belaufen sich auf 310 x 144,8 x 87,5 mm. Damit belegt die Karte 4,3 Slots. Zur zusätzlichen Stromversorgung kommt der 12VHPWR zum Einsatz. Ob und zu welchem Preis die GeForce RTX 4080 Super Noctua OC Edition ab morgen verfügbar ist, ist nicht bekannt. Zum Marktstart wird es bei uns wie gewohnt einen Vergleich einige Karten geben.