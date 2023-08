Werbung

Im Rahmen der Gamescom 2023 in Köln konnten wir erstmals einen näheren Blick auf die neuen Frostbite-Grafikkarten der iChill-Serie von Inno3D auf Basis des aktuellen NVIDIA-Flaggschiffs werfen, welche erst kürzlich vorgestellt und in den Handel geschickt wurden. Beides sind Custom-Grafikkarten mit einem Wasserblock für einen bestehenden Kühlkreislauf.

Während die Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Ultra über einen Dual-Slot-Wasserblock verfügt, kommt das Kühlsystem der Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Pro nur auf einen einzigen Slot und eignet sich so vor allem für kompakte Aufbauten oder gar den Einsatz in Racksystemen. Unterschiede gibt es aber auch technisch.

So spendiert Inno3D der Ultra-Variante ein 24+4-phasiges VRM-Design mit dem ein Boost-Takt von mindestens 2.595 MHz erzielt werden kann, wobei die TGP auf 500 W festgesetzt und bei Bedarf per Software auf bis zu 600 W aufgebohrt werden kann. Der Acryl-Kühler ist obendrein mit einer RGB-Beleuchtung versehen, die sich mit verschiedenen Hersteller-Lösungen von ASUS, MSI und Gigabyte synchronisieren lässt, um so ein einheitliches Farbdesign zu erhalten.

Die Pro-Version setzt hingegen eher auf Unterstatement, fällt in der Bauhöhe deutlich kompakter aus und muss auf die RGB-Beleuchtung verzichten. Obendrein wird ein etwas reduzierter Boost-Takt von mindestens 2.520 MHz garantiert.

Beide Modelle lassen sich über verchromte G1/4-Zoll-Gewinde in den Kühlkreislauf integrieren, während das bei der Ultra über die Stirnseite der Grafikkarte und bei der Pro über die Rückseite erfolgt. In beiden Fällen wird nicht nur der Grafikprozessor abgedeckt, sondern das gesamte PCB mitsamt der Speicherchips und der Stromversorgung. Letztere erfolgt über PCIe-Gen5-Cable oder per Adapter mit vier, bzw. drei klassischen 8-Pin-Steckern. Unter der Haube steckt NVIDIAs schnellste Ada-Lovelance-Ausführung für den Consumer-Markt mit 16.384 Shadereinheiten und einem 24 GB großen GDDR6X-Videospeicher mit 384-Bit-Interface.

Beide Karten sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Ultra kostet im Preisvergleich rund 1.780 Euro, die kleinere Pro-Version ist dagegen weiterhin nicht gelistet.