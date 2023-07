Werbung

Wie viele von unseren Lesern wissen, besitzt NVIDIAs GeForce RTX 3080 Ti mit dem GA102-225-Chip einen 12 GB großen GDDR6X-Speicher, der mit flotten 384 Bit angebunden ist. Während der Ampere-Ära gab es immer mal wieder Gerüchte, dass womöglich noch eine Ampere-Grafikkarte mit 20 GB an VRAM kommen könnte. Doch wie man NVIDIA kennt, wurde daraus eben nichts. Bis jetzt, denn nun wurde eine GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X mit 20 GB VRAM von MSI gesichtet.

Rein optisch gibt es zu der regulären SUPRIM-Grafikkarte mit dem GA102-225-Chip keine Unterschiede. Vorhanden ist der große SUPRIM-Kühler und die Grafikkarte benötigt drei freie Slots. Und doch gibt es eben den Unterschied auf technischer Ebene. Anstatt 12 GB an Speicher sind es in diesem Fall 20 GB, die natürlich nicht an einem 384-Bit-Interface hängen, sondern an einem 320-Bit-Interface. In einem gesonderten Artikel haben wir die Anbindung von GPU-Speicher genauer beschrieben. Ob dabei auf der Vorderseite zehn VRAM-Chips mit jeweils 2 GB Kapazität verlötet wurden oder ob es auf der Vorder- und Rückseite jeweils zehn Chips mit 1 GB sind, ist nicht bekannt.

Doch wurde die spezielle Grafikkarte mit einem älteren Treiber (GeForce 516er) gebencht. In Time Spy sind dabei über 21.000 Punkte gefallen. Im Vergleich zur 12-GB-Version sind es durchschnittlich 19.600 Punkte. Also ein kleiner Vorteil. Man muss an der Stelle allerdings auch erwähnen, dass die 20-GB-Grafikkarte zusätzlich übertaktet wurde. Mit MSI Afterburner wurde der Chiptakt um 115 MHz und das Power-Limit auf 109 Watt angehoben. Auch der Speichertakt wurde gesteigert. Der GPU-Z-Screenshot zeigt dabei korrekt den 20 GB großen Speicher und auch das Speicher-Interface mit 320 Bit wird korrekt erkannt. Im Vergleich dazu sind die 10.496 Shader jedoch ungewöhnlich, denn der GA102-225-Chip bringt 10.240 Einheiten mit.

Ein Verkäufer aus Australien veräußert die Grafikkarte für einen hohen Preis von 1.100 AUD (Australischer Dollar), was in Euro umgerechnet annähernd 674 Euro entspricht. In den regulären Handel wird es die Karte sicher nicht schaffen und bildet eher den Stellenwert eines Sammelobjekts. Zusätzlich soll die Karte mit aktuellen GeForce-Treibern nicht funktionieren.