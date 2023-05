Werbung

Bereits vor einigen Wochen stellte ZOTAC ein Modell der GeForce RTX 4070 anlässlich des Animationsfilm Spider-Man: Across the Spider-Verse in einer Special Edition vor. Dies wiederholt man nun auch mit der GeForce RTX 4060 Ti, denn auch diese Karte wird in einer Special Edition erscheinen und sich dabei sogar an die unverbindliche Preisvorgabe von NVIDIA von 439 Euro halten. Anders als bei der GeForce RTX 4070 wird es sich aber nicht um eine limitierte Edition handeln, sondern ZOTAC produziert so viele Karten, wie eben Nachfrage zu erwarten ist.

Die Karte ist mit einer magnetischen Backplate ausgestattet, die einfach auf die bestehende Backplate angeheftet wird. Ansonsten hat ZOTAC keinerlei Änderungen am Design oder der Kühlung vorgenommen. Der Karte liegen aber auch Minifiguren bei: Ztorm als Spider-Man, Ztorm als Spider-Gwen und Ztorm als Spider-Man 2099. Auch ein paar weitere Dreingaben gibt es zur Karte, die sich natürlich thematisch an Spider-Man orientieren.

Im Hinblick auf die GeForce RTX 4060 Ti mit 8 und 16 GB an Grafikspeicher wurde bei ZOTAC noch einmal deutlich, dass man sich klar auf das Modell mit 8 GB konzentriert. Vier Modelle mit 8 GB wird es geben, nur eines mit 16 GB. Dies spiegelt auch in etwa die Aufteilung bei den anderen Herstellern wieder, die in der 16-GB-Variante keine großen Erfolgschancen sehen.

Darüber hinaus gab es bei ZOTAC die komplette Produktpalette der GeForce-RTX-40-Karten zu sehen.

AirJet-Module in Aktion und ZBox mit Ryzen 7 7840U

Darüber hinaus konnten wir uns nun auch selbst einen Eindruck von der ZBOX pico PI430AJ machen, die mittels zweier AirJet-Mini-Module gekühlt wird. Vorgestellt hatte ZOTAC das Modell bereits vor der Computex. Diese von Frore Systems entwickelten AirJet-Mini-Module arbeiten mit Membranen, die per Ultraschall in Schwingungen gebracht werden.

Am Stand konnten wir einen deutlichen Luftstrom am hinteren Ende der kleinen Box spüren. Dieser pulsierte auch leicht und gab somit die Wellenbewegung wieder, in der sich die Membrane bewegen. Weitere Details dazu findet ihr in der News zur Ankündigung.

Den Magnus One ERP74070C mit Core i7-13700 und GeForce RTX 4070 stellt man nun auch in einer weißen Variante aus, die einen deutlich schickeren Eindruck gemacht hat, als dies für das schwarze Modell der Fall ist. Ob das Modell mit weißem Gehäuse und Aluminium-Rahmen an der Front so aber erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Viele der bereits bekannten ZBox-Modelle gibt es zur Computex auch mit Core-Prozessoren der 13. Generation zu sehen. Das war für viele sicherlich überraschend, bisher noch nicht immer der Fall.

Mit der ZBox Edge MA762 wird im September ein flaches System erwartet, welches mit Ryzen 7 7840U ausgestattet ist. Die Mobilprozessoren der Ryzen-7000-Serie mit Zen-4-Kernen und RDNA-3-Grafikeinheit alias Phoenix wurden schon zur CES vorgestellt und sollten für die notwendige Leistungsaufnahme pfeilschnell sein. Bisher haben es aber nur wenige Notebooks mit diesen Prozessoren in den Handel geschafft und auch bei der ZBox Edge wird es wie gesagt noch ein paar Wochen dauern.