Am 01. Juni 2023 erscheint mit Spider-Man: Across the Spider-Verse ein neuer Animationsfilm von Sony Pictures Animation. Passend dazu stellt Zotac Gaming eine limitierte Version der NVIDIA GeForce RTX 4070 im Spider-Man-Design und ein Gewinnspiel vor.

Der Hauptgewinn ist eine Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo im Across the Spider-Verse inspired Bundle. Für Platz zwei wartet eine Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC im selben Bundle auf zwei Gewinner. Platz drei belegen 20 Miniaturen-Sets bestehend aus Ztorm als Spider-Man, Ztorm als Spider-Gwen und Ztorm als Spider-Man 2099. Insgesamt 90 weitere Gewinner können sich auf Goodies freuen. Hier werden T-Shirts, Bags, Keychains, Sticker und Lanyards im Spidey-Design verlost.

Das Gewinnspiel läuft vom 26. Mai bis zum 30. Juni 2023. Sobald die Teilnahme am 26. Mai freigeschaltet wird, gibt es eine digitale Schnitzeljagd nach versteckten Spinnen. Am Ende erhält man einen Code zur Teilnahme. Die Gewinner werden nach dem 30. Juni auf den Social Media Kanälen von Zotac bekannt gegeben. Ob und wann die Grafikkarten und Goodies im Spider-Man-Look in den freien Verkauf gehen, steht noch nicht fest.