Zum Release der NVIDIA GeForce RTX 4070 stellt ASUS vier neue Modelle vor. Erscheinen sollen die ROG Strix GeForce RTX 4070, TUF Gaming GeForce RTX 4070, ASUS Dual GeForce RTX 4070 und die Dual White GeForce RTX 4070. Einen Test zu den neuen Mittelklassekarten findet sich hier.

Das Doppelpack in schwarz und weiß, die Dual GeForce RTX 4070, ist für kleine Builds ausgelegt. Mit nur zwei Lüftern und einer Länge von 267,1 mm passen sie leicht in kompakte Systeme. Ein einziger 8-Pin-PCIe-Stromanschluss stellt die Stromversorgung her. Die beiden Karten erscheinen als erste Modelle der 40er-Reihe in der Dual-Edition.

Die Variante ROG Strix GeForce RTX 4070 kommt im Cyberpunk-Design. Ein MaxContact-Kühlkörper sorgt für ideale Luftverteilung. Durch den 16-poligen Stromanschluss ist die Karte mit dem neuen 12VHPWR Netzteilstandard kompatibel. Ältere Netzteile können über einen Adapter angeschlossen werden. Die Karte ist durch drei Lüfter deutlich länger als die Dual-Edition. Sie kommt auf 338,9mm und benötigt 3,12 Slots. Alle Strix-Features sind natürlich ebenfalls verbaut. So gibt es einen Dual-BIOS-Switch und Aura Sync kompatible ARGB-Beleuchtung an der Rückseite.

Schließlich gibt es noch die TUF-Gaming-Version. Sie enthält die selbe GPU wie die ROG Strix, hat aber einen dickeren Kühlkörper. So benötigt sie mit 3,15 Slots mehr Platz in der Dicke, ist aber durch ihre 301 mm Länge etwas kürzer. Sie hat ebenfalls einen Dual-BIOS-Switch und das TUF-Logo kommt mit einer ARGB Beleuchtung. Diese Version wirbt mit Langlebigkeit.

In den neuen Modellen findet sich die NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur. Ausführliche Infos dazu gibt es hier. Für den Gaming-Bereich werden neuronales DLSS-3-Rendering und Echtzeit-Raytracing aufgeführt. Damit sollten die meisten modernen Spiele bei 1440p mit über 100 FPS abgespielt werden können.

Aktuell scheinen White-Editionen im Trend zu sein. Auch die Konkurrenzkarten von AMD gibt es immer öfter in strahlendem Weiß zu kaufen.